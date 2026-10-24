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Resmi İlanlar KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İlan Numarası : 20261007-IHB-144433/20261007-IHB-144420
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ :
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
8320918612 99750520760 JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO 2025101713Xgj0000003 202301202312 0012 0012 3.689.544,90 3080 3.689.544,90 YALINCAK MAH. YALINCAK KONAK 1 NOLU SK. 31B 7 ORTAHİSAR TRABZON
8320918612 99750520760 JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO 2025101713Xgj0000001 202401202412 0012 0012 3.930.765,62 3080 3.930.765,62 YALINCAK MAH. YALINCAK KONAK 1 NOLU SK. 31B 7 ORTAHİSAR TRABZON
1321624659 99216342578 ANASTASIOS BAKASETAS 2025101713Xgc0000026 202401202412 0012 0012 4.067.568,65 3080 4.067.568,65 YALINCAK MAH. YALINCAK İSTİKLAL CAD. AYÇİÇEK RESİDENCE B BLOK 5 B 2 ORTAHİSAR TRABZON
6081644079 99273949642 JENS STRYGER LARSEN 2025101713Xgh0000003 202401202412 0012 0012 8.125.446,49 3080 8.125.446,49 YALINCAK MAH. YALINCAK GAZİ 1 NOLU SK. 9 69 ORTAHİSAR TRABZON
3891836619 99969945460 JEAN PHILIPPE GBAMIN 2025101713Xge0000001 202301202312 0012 0012 8.447.017,04 3080 8.447.017,04 ÜNİVERSİTE MAH. AHMET SUAT ÖZYAZICI CAD. SPORCU SAĞLIĞI PERFORMANS TEST VE ANALİZ MERKEZİ 19 /11 ORTAHİSAR TRABZON
3961506009 99474980932 MAXIMILIANO GOMEZ GONZALEZ 2025101713Xge0000003 202401202412 0012 0012 14.055.260,86 3080 14.055.260,86 ÜNİVERSİTE MAH. AHMET SUAT ÖZYAZICI CAD. 33 ORTAHİSAR TRABZON
1321624659 99216342578 ANASTASIOS BAKASETAS 2025101713Xgc0000024 202301202312 0012 0012 14.091.529,94 3080 14.091.529,94 YALINCAK MAH. YALINCAK İSTİKLAL CAD. AYÇİÇEK RESİDENCE B BLOK 5 B 2 ORTAHİSAR TRABZON
3961506009 99474980932 MAXIMILIANO GOMEZ GONZALEZ 2025101713Xge0000004 202301202312 0012 0012 14.214.045,95 3080 14.214.045,95 ÜNİVERSİTE MAH. AHMET SUAT ÖZYAZICI CAD. 33 ORTAHİSAR TRABZON
6081644079 99273949642 JENS STRYGER LARSEN 2025101713Xgh0000002 202301202312 0012 0012 14.768.140,95 3080 14.768.140,95 YALINCAK MAH. YALINCAK GAZİ 1 NOLU SK. 9 69 ORTAHİSAR TRABZON

#ilangovtr

Basın No: ILN02576648