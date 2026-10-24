KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|İlan Numarası : 20261007-IHB-144433/20261007-IHB-144420
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ :
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|8320918612
|99750520760
|JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO
|2025101713Xgj0000003
|202301202312
|0012
|0012
|3.689.544,90
|3080
|3.689.544,90
|YALINCAK MAH. YALINCAK KONAK 1 NOLU SK. 31B 7 ORTAHİSAR TRABZON
|8320918612
|99750520760
|JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO
|2025101713Xgj0000001
|202401202412
|0012
|0012
|3.930.765,62
|3080
|3.930.765,62
|YALINCAK MAH. YALINCAK KONAK 1 NOLU SK. 31B 7 ORTAHİSAR TRABZON
|1321624659
|99216342578
|ANASTASIOS BAKASETAS
|2025101713Xgc0000026
|202401202412
|0012
|0012
|4.067.568,65
|3080
|4.067.568,65
|YALINCAK MAH. YALINCAK İSTİKLAL CAD. AYÇİÇEK RESİDENCE B BLOK 5 B 2 ORTAHİSAR TRABZON
|6081644079
|99273949642
|JENS STRYGER LARSEN
|2025101713Xgh0000003
|202401202412
|0012
|0012
|8.125.446,49
|3080
|8.125.446,49
|YALINCAK MAH. YALINCAK GAZİ 1 NOLU SK. 9 69 ORTAHİSAR TRABZON
|3891836619
|99969945460
|JEAN PHILIPPE GBAMIN
|2025101713Xge0000001
|202301202312
|0012
|0012
|8.447.017,04
|3080
|8.447.017,04
|ÜNİVERSİTE MAH. AHMET SUAT ÖZYAZICI CAD. SPORCU SAĞLIĞI PERFORMANS TEST VE ANALİZ MERKEZİ 19 /11 ORTAHİSAR TRABZON
|3961506009
|99474980932
|MAXIMILIANO GOMEZ GONZALEZ
|2025101713Xge0000003
|202401202412
|0012
|0012
|14.055.260,86
|3080
|14.055.260,86
|ÜNİVERSİTE MAH. AHMET SUAT ÖZYAZICI CAD. 33 ORTAHİSAR TRABZON
|1321624659
|99216342578
|ANASTASIOS BAKASETAS
|2025101713Xgc0000024
|202301202312
|0012
|0012
|14.091.529,94
|3080
|14.091.529,94
|YALINCAK MAH. YALINCAK İSTİKLAL CAD. AYÇİÇEK RESİDENCE B BLOK 5 B 2 ORTAHİSAR TRABZON
|3961506009
|99474980932
|MAXIMILIANO GOMEZ GONZALEZ
|2025101713Xge0000004
|202301202312
|0012
|0012
|14.214.045,95
|3080
|14.214.045,95
|ÜNİVERSİTE MAH. AHMET SUAT ÖZYAZICI CAD. 33 ORTAHİSAR TRABZON
|6081644079
|99273949642
|JENS STRYGER LARSEN
|2025101713Xgh0000002
|202301202312
|0012
|0012
|14.768.140,95
|3080
|14.768.140,95
|YALINCAK MAH. YALINCAK GAZİ 1 NOLU SK. 9 69 ORTAHİSAR TRABZON
#ilangovtr
Basın No: ILN02576648