KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
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KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
Md. 1-) Belediyemize ait aşağıda gösterilen taşınır/taşınmazlara ilişkin kiralama ve satış işleri, 07.12.2026 Pazartesi günü saat 14:30’da başlanmak suretiyle sırasıyla, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda 2886 sayılı Kanun hükümleri gereği ihale edilecektir.
Md. 2-) SATILACAK İŞ MAKİNESİ VE TAŞITLAR :
2.1- Markası: Isuzu Novo Lux 29+1 otobüs, Model Yılı: 2019, Km.: 290.500, Durumu: Faal, Plakası: 17 ABN 309, Muhammen Bedeli: 2.600.000,00 TL. , Geçici Teminatı: 78.000,00 TL.
2.2- Markası: Caterpıllar G936, Model Yılı: 1987, Saat.: -, Durumu: Faal, Muhammen Bedeli: 1.000.000, 00 TL. , Geçici Teminatı: 30.000,00 TL.
2.3- Markası: Ford 1812 Açık Kasa Kamyon, Model Yılı: 1985, Km.: - , Durumu: Faal-Çekme Belgeli, Plakası: 17 DV 515, Muhammen Bedeli: 200.000,00 TL. , Geçici Teminatı: 6.000,00 TL.
2.3- Markası: Fıat 50 NC Hidrolik Platformlu Kamyon, Model Yılı: 1983, Km.: - , Durumu: Faal-Çekme Belgeli, Plakası: 17 AHU 549, Muhammen Bedeli: 200.000,00 TL. , Geçici Teminatı: 6.000,00 TL.
İhale Usulü: 2886 S.K. 45. Mad. Açık Teklif Usulü Arttırma
* Taşıtların muhammen bedelleri %20 Kdv. hariç olarak gösterilmiştir, ihale bedeline ayrıca ilave edilecektir.
KİRALIK TAŞINMAZLAR :
2.4- Yalı Mah. Mehmetbey Cad. No;13/H KARABİGA adresindeki 1 adet işyeri 3 yıl süreyle kiraya verilecek olup, muhammen kira bedeli 216.000,00 TL., geçici teminatı 6.480, 00 TL. dir.
2.5- Zeytinlik Mah. Sahil Cad. No:71 KARABİGA adresindeki 1 adet işyeri 3 yıl süreyle kiraya verilecek olup, muhammen kira bedeli 75.000,00 TL., geçici teminatı 2.250, 00 TL. dir.
İhale Usulü: 2886 S.K. 45. Mad. Açık Teklif Usulü Arttırma
KİRALIK REKLAM PANOLARI :
2.6- Beldemiz muhtelif cadde ve sokaklarındaki 10 Adet, 300x200 cm. ebatında reklam panosu ( billboard ) 3 yıl süreyle kiraya verilecek olup, muhammen kira bedeli 90.000,00 TL., geçici teminatı 2.700, 00 TL. dir.
İhale Usulü: 2886 S.K. 45. Mad. Açık Teklif Usulü Arttırma
SATILIK TAŞINMAZLAR :
2.7- Mahallesi: Zeytinlik – Ada ve Parsel No: 440/32 – Yüzölçümü ( m2 ): 407,77 – Niteliği ve Nispeti: Arsa/Tam – İmar Durumu: Ticaret+Konut Alanı / Yükseklik 7, 50 / Emsal 1, 00 - Muhammen Satış Bedeli: 8.000.000, 00 TL. – Geçici Teminatı: 240.000,00 TL. İhale Usulü: 2886 S.K. 45. Mad. Açık Teklif Usulü Arttırma
2.8- Mahallesi: Ulucami – Ada ve Parsel No: 477/5 – Yüzölçümü ( m2 ): 2295,31 – Niteliği ve Nispeti: Arsa/Tam – İmar Durumu: Konut Alanı/Yükseklik 12, 50 /Emsal 1, 20 - Muhammen Satış Bedeli: 29.000.000, 00 TL. – Geçici Teminatı: 870.000,00 TL. İhale Usulü: 2886 S.K. 35/a. Mad. Kapalı Teklif Usulü Arttırma
Md. 3-) İhale şartnamesi Belediye Mali Hiz. Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Teklifler en geç ihale tarih ve saatine kadar Karabiga Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İsteklilerde aranılacak belgeler:
Gerçek Kişi: 1- Kimlik Fotokopisi, 2- Yerleşim Yeri Belgesi, 3- Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı, 4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi, 5- Geçici teminat makbuzu yada mektubu.
Tüzel Kişi: 1 - Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 2-İmza Sirküsü, 3-Cari yıl içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi, 4-Geçici teminat makbuzu yada mektubu, 5-Adres Beyanı, 6-Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı, 7-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
Ortak girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve beyanname ekinde Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin İsteklilerde aranılacak belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir.
Md. 4-) Belediyemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02602790