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Resmi İlanlar KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR
Resmi İlanlar

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR

Yeniakit Publisher
2024-01-31 00:00:00 -

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR

Karabağlar İlçesi Poligon Mah. 13991 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan “ÜZERİNDEKİ 1 KATLI BİNA İSMET TIRNAL VE 1 KATLI BİNA MEHMET DÖNMEZ’e AİT ve 1 KATLI BİNA YILMAZ HEPKUMBARACI’ya AİTTİR” muhdesatı/belirtmesi zeminde olmadığı İzmir Kadastro Müdürlüğünün 18/01/2024 tarihli ve 2024/4 fen kayıt numaralı Tescil Bildirimi ile belgelenmesi sebebiyle Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği Müdürlüğmüzce terkin edilmiş olup işbu ilanın yayımlandığı tarihten 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren  30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat/belirtme sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01975252