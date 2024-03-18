KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Karabağlar İlçesi Limontepe Mah. 38332 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan “Üzerindeki Ev Hıdır….Aittir” muhdesatı/belirtmesinin zeminde olmadığı İzmir Kadastro Müdürlüğünün 01/03/2024 tarihli ve 2024/295 fen kayıt numaralı Tescil Bildirimi ile belgelenmesi ve Karabağlar Belediyesinin 07/03/2024 tarih ve 261719 sayılı yazısında “söz konusu parsel üzerindeki ev Ali ÇELİKEL olarak tespit edilmiş ve dağıtım cetvelinin düşünceler hanesine Ev Hıdır... şeklinde belirtilmiştir. Anılan ıslah imar planı uygulamasının arşivimizde bulunan işlemli dosyasında yapılan incelemede, Hıdır ve Ali ÇELİKEL' e ait herhangi bir kimlik bilgisine ve hak sahibine ilişkin başka bir bilgi/belgeye rastlanılmamıştır” denilmesi sebebiyle muhdesat/belirtme Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği Müdürlüğmüzce terkin edilmiş olup işbu ilanın yayımlandığı tarihten 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat/belirtme sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

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