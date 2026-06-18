KARAADİLLİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİT

KARAADİLLİ TAŞIMACILIK TEMİZLİK SPOR KOMPLEKSİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN

AFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ KARAADİLLİ KASABASI KARAADİLLİ/ ERENLER MAHALLE 151 ADA 66 PARSEL NOLU TAŞINMAZDAKAT KARŞILIĞI SANAYİ DÜKKANLARI İNŞAATI YAPIMI İŞİİHALESİ YAPILACAKTIR.

Madde 1- İşveren Şirkete İlişkin Bilgiler:

1.1.Şirketin;

Adı: Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Karaadilli Kasabası Zafer Mahallesi, Ersoy Sk. No:1 ŞUHUT / AFYONKARAHİSAR

Telefon Numarası:0272 748 76 70

Vergi Numarası: 501 077 0261

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhalenin Konusu, Niteliği, Nev’i ve Miktarı:

Mülkiyeti Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait olan Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası Karaadilli/ Erenler mahalle 151 ada 66 parsel Nolu Taşınmaz üzerinekat karşılığı Sanayi Dükkanları inşa edilmesidir.

İstekliler İdari ve Teknik Şartnamedeki belirtilen asgari şartları yerine getirmek ve yapmak zorundadır.

Madde 3- İhalenin Usulü:

a) 2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

b)Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

c) İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

Madde 4 – İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati:

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Komisyon Başkanlığı (Karaadilli Kasabası Zafer Mahallesi, Ersoy Sk. No:1 ŞUHUT / AFYONKARAHİSAR)

b) İhalenin yapılacağı adres: Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Toplantı Salonu (Karaadilli Kasabası Zafer Mahallesi, Ersoy Sk. No:1 ŞUHUT / AFYONKARAHİSAR)

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati : 06/07/2026 Pazartesi günü saat 14:00

d) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirket Komisyonu tarafından yapılacaktır.

Madde 5- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

İhale dokümanı Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden bedelsiz olarak görülebilir ve -10.000,00-TL. karşılığında Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden temin edinilebilir.

Madde 6- İhaleye Girebilme Şartları:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

6.1 İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

6.2 Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

6.3 Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

6.4

a) Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan alınmış güncel sicil kayıt belgesi,

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,

6.5 İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri.

b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, vekâletname ve ticaret sicil gazetesi örneği

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

6.6 İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

6.7 İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve vekil verenin noter tasdikli imza sirküleri,

6.8 İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

6.9 Geçici teminat yatırıldığını gösteren belge,

6.10 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

6.11 İsteklinin vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,

6.12 İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili Müdürlüğünden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,

6.13 İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden temin edilecek yer gördü belgesi,

6.14 Örneğine uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

6.15 İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname yazısı,

6.16 İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin ( Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı ( Bina) Grubu İşler III. Grup İşlere uygun benzer İş Bitirme Belgesi,

6.17 İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname. (İşin bir kısmı veya tamamı alt yükleniciye verildiği durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

* 1 Adet Şantiye Şefleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun teknik personel.

İsteklinin ortak girişim olması halinde; belirtilen belgeleri her bir ortağın ayrı ayrı vermesi gerekir.

Madde 7-Yaklaşık Bedel ve Geçici Teminat

Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası Karaadilli/ Erenler mahalle 151 ada 66 parsel nolu taşınmazın ihalenin muhammen bedeline esas alınacak güncel rayiç değer;

Arsa Bedeli: 24.855.077,11 -TL.

İşin Artı bedeli: 50.000,00-TL.’dir.

Buna göre Yaklaşık Bedel; Arsa Bedeli + Artı Bedel toplamı olan -24.905.077,11-TL. (Yirmidörtmilyondokuzyüzbeşbinyetmişyediliraonbirkuruş) olup işe ait geçici teminat -747.152,31-TL (yediyüzkırkyedibinyüzelliikiliraotuzbirkuruş)'dir.

Karaadilli Taşımacılık Temizlik Spor Kompleksi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilere ilanen duyurulur.

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Basın No: ILN02488804