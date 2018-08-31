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Kara turp suyu ile balı karıştırırsanız...Etkisine inanamayacaksınız

Kara turpun faydaları nelerdir? İşte kara turpu inanılmaz faydaları...

31 Ağustos 2018 Cuma 19:06
Kara turp suyu ile balı karıştırırsanız...Etkisine inanamayacaksınız

Kara Turpun yüksek oranda barındırdığı lifler genellikle sindirim sistemi üzerinde oldukça faydalıdır. Ayrıca kan dokularının sağlığının korunmasına yardımcı olan demir özellikle beyni fonksiyonlarının sağlıklı işlev yapmasına yardımcı olmaktadır. Kara turp şiddetli bir şeklide nöbetler halinde kendini göstererek öksürüklere karşı son derece faydalar sağlayan bir besindir. Çocuklarda kendini gösteren şiddetli öksürüklerde kara turp suyu ile balın karıştırılması ile elde edilen karışımın çocuklara verilmesi halinde çok kısa zaman içinde iyi neticeler almak mümkün olacaktır.

Kara turpun oldukça kuvvetli bir antioksidan niteliğinde olması geniş bir yelpazede insan sağlığına fayda sağlamaya yardımcı olmaktadır. Antioksidanlar insan vücudunu sayısız rahatsızlıklara sebep olarak gösterilen hastalıkların başlıca nedenidir. Kara turp bünyesinde barındırdığı bu mükemmel özelliği nedeniyle pek çok hastalık türünden vücudu koruma altına almaktadır.

İçeriğindeki yüksek miktardaki demir oranı sayesinde kara turp kalp sağlığının korunması adına oldukça faydalıdır. Ayrıca kara turpun içeriğinde yer alan demir cilt sağlığı, tırnak sağlığı, hücre sağlığı ve saç sağlığına varana kadar oldukça geniş alanlarda vücudun çok miktarda ihtiyaç duyduğu bir besin maddesidir.

Özellikle A,C,ile K vitaminleri yönünden zengin içeriklere sahip olan kara turp hücrelerin onarılarak yapılanmasından, bozuk hücrelerin tamir edilmesine kadar pek çok alanda genellikle hücre sağlığını koruma altına alır.

Barındırdığı yüksek orandaki vitamin ve mineraller sayesinde kara turp metabolizma sağlıklı bir şekilde güçlendirmeye yardımcı olur.

İçeriğinde yer alan antioksidanlar ve C vitamini sayesinde cilt sağlığına karşı büyük etkileri olan kara turp özellikle ciltte oluşan enfeksiyon ve iltihaplı rahatsızlıkların önüne geçerek giderilmesinde çok önemli vazifeler üstlenmektedir.

Kara turpun bir diğer önemli özelliği ise bünyesinde barındırdığı yüksek miktarda lif oranı ile mide ile bağırsak sağlığına sağlamış olduğu faydalardır. Özellikle bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık problemlerinin ününe geçebilmektedir. Bu da çok daha hızlı kilo kaybına yardımcı olmasının yanı sıra vücudu yağ yakmaya teşvik eder.

Zihinsel fonksiyonları üst seviyelere çıkartan kara turp ayrıca magnezyum ve potasyum bakımından da oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bu nedenle kara turp beyindeki elektrotların düzgün bir şekilde çalışmasına ve beyin kimyasının dengelenmesinde faydalar sağlamaktadır.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 19:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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