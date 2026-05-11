Resmi İlanlar KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN
 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 08.05.2026 tarih ve 2026/32 sayılı karalarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

SATIŞ
SIRA MAHALLE ADA PARSEL TAPU YÜZÖLÇÜMÜ
M2		 CİNSİ/ADRESİ BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO		 BAĞIMSIZ
BÖLÜM NİTELİĞİ		 BAĞIMSIZ
BÖLÜM ALANI		 MUHAMMEN
BEDEL (TL)  		 GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)  		 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 REŞADİYE 1068 4 500,01 ARSA       750.000,00 22.500,00 22.05.2026 14:00
2 REŞADİYE 1068 19 500,00 ARSA       750.000,00 22.500,00 22.05.2026 14:05
3 REŞADİYE 1068 20 500,01 ARSA       750.000,00 22.500,00 22.05.2026 14:10
4 REŞADİYE 1068 23 615,63 ARSA       925.000,00 27.750,00 22.05.2026 14:15
5 REŞADİYE 1068 25 622,59 ARSA       935.000,00 28.050,00 22.05.2026 14:20
6 REŞADİYE 449 2 9.548,29 1 Adet 3 Katlı Betonarme
Misafirhane Binası Ve Arsası		       14.300.000,00 429.000,00 22.05.2026 14:25
 
Satış ihalesine ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; Satış İhalesi Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 12:00 saatine kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);
  1. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
  2. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  3. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  4. Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  5. Geçici Teminat bedelini yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  6. Nüfus cüzdan sureti,
  7. İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2026 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),
  8. İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

Basın No:  ILN02465613