KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin "e" bendi uyarınca Belediye Encümeninin 08.05.2026 tarih ve 2026/32 sayılı karalarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.



SATIŞ SIRA MAHALLE ADA PARSEL TAPU YÜZÖLÇÜMÜ

M2 CİNSİ/ADRESİ BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO BAĞIMSIZ

BÖLÜM NİTELİĞİ BAĞIMSIZ

BÖLÜM ALANI MUHAMMEN

BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT

(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 REŞADİYE 1068 4 500,01 ARSA 750.000,00 22.500,00 22.05.2026 14:00 2 REŞADİYE 1068 19 500,00 ARSA 750.000,00 22.500,00 22.05.2026 14:05 3 REŞADİYE 1068 20 500,01 ARSA 750.000,00 22.500,00 22.05.2026 14:10 4 REŞADİYE 1068 23 615,63 ARSA 925.000,00 27.750,00 22.05.2026 14:15 5 REŞADİYE 1068 25 622,59 ARSA 935.000,00 28.050,00 22.05.2026 14:20 6 REŞADİYE 449 2 9.548,29 1 Adet 3 Katlı Betonarme

Misafirhane Binası Ve Arsası 14.300.000,00 429.000,00 22.05.2026 14:25

Satış ihalesine ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; Satış İhalesi Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 12:00 saatine kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)