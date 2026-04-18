KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2022/302 Esas

KARAR NO : 2025/38

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAVALI: ORHAN ARSLAN (Mahmut ve Cici Oğlu, 23/06/1989 Doğumlu)

Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-DavanınKISMEN KABULÜ ile; Sivas ili Kangal ilçesi Havuz Köyü 122 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve dosyaya mübrez 28/08/2024 tarihli fen bilirkişi Adem Tunç tarafından düzenlenen krokide;

a-Garaj olarak adlandırılan 68,82 m2'lik yapının davacı Fırat Arslan tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE,

b-Ahır olarak adlandırılan 84,80 m2'lik yapının davacı Fırat Arslan tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE,

c-Tandırlık olarak adlandırılan 47,63 m2'lik yapının davacı Fırat Arslan tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE,

d-Ev olarak adlandırılan 132,27 m2'lik yapının hak düşürücü süre nedeniyle davanın USULDEN REDDİNE,

2-Dosyaya mübrez 28/08/2024 tarihli bilirkişi raporuna ekli fen bilirkişi Adem Tunç tarafından düzenlenen fen bilirkişi raporu ve krokinin kararın eki sayılmasına,

3-Harçlar Kanunu uyarınca kabul gören 111.209,56TL üzerinden alınması gerekli7.596,72 TL karar ve ilam harcından davacı tarafından peşin yatırılan 3.927,83 TL harcın ve 581,00 TL ıslah harcının mahsubu ile kalan 3.087,89 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından karşılanan 80,70 TL başvuru harcı, 3.927,83 TL peşin harç, 581,00 TL ıslah harcının ve posta ve tebligat gideri, ilanen tebligat gideri, keşif, bilirkişi ücreti dahil olmak üzere toplam 34.754,08TLyargılama giderinin davanın kabul red oranına göre (kabul=%44,33-red=%55,77) hesaplanan 15,406,49TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, geri kalan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte AAÜT 13. Maddesi uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı mirasçılarına verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa resen iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda verilen karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere TÜRK MİLLETİ adına verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/02/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/04/2026

