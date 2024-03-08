KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2018/926 Esas

KARAR NO : 2021/626

İLANEN TEBLİGAT

YAPILACAK DAVALI: SAKİNE DEMİR (Şeyho ve Hanım Kızı, 20/05/1972 doğumlu)

Davacı SELVİ KARATAŞ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Sakine Demir adına yapılan yurtdışı tebligatların iade dönmesi ve mahkememizce adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ve istinaf başvuru dilekçesinin(ek karar) tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine binaen istinaf başvurusu dilekçesinde özetle" ilk derece mahkemesinin kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak ,istinaf başvurumuzun kabulüne karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz." şeklindedir.

HÜKÜM :

1-Davacı Selvi Karataş tarafından açılan davanın 6100 sayılı HMK'nın 114/1-d, 115/2 maddeleri uyarınca AKTİF HUSUMET EHLİYETİ DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE USULDEN REDDİNE,

2-Alınması gereken 59,30 TL maktu karar ve ilam harcından peşin harç ve tamamlama harcı olarak alınan toplam 374,61 TL harcın mahsubu ile bakiye 315,31 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

3-Davalılar Nihal Erdal Sağlam ve Nihat Erdal kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. 3/2 ve 7/2 maddeleri gereğince 3.290,36 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendilerini vekille temsil ettiren davalılar Nihal Erdal Sağlam ve Nihat Erdal'a verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı züerinde bırakılmasına,

5-Davalı Nihal Erdal Sağlam tarafından yapılan 8,50 TL vekalet harcı olmak üzere toplam 8,50 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı Nihal Erdal Sağlam'a verilmesine,

6-Davalı Nihat Erdal tarafından yapılan 8,50 TL vekalet harcı olmak üzere toplam 8,50 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı Nihat Erdal'a verilmesine,

7-Dosyada artan masrafın kararın kesinleşmesine müteakip re'sen yatıran tarafa iade edilmesine,

Dair; davacı vekilinin ve davalı Nihat Erdal vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karara karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/12/2021

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024

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Basın No: ILN01998276