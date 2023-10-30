KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/669 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi 699 ada 43 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ayşe Bayram, Çetin Fidan, Erhan Civelek, Fatma Şen, Fuat Seyrek, Gülay İnan, Hamiyet Ergün, Hasan Fidan, Hatice İldeniz, Kadir Başol, Kadriye Ökdem, Metin Fidan, Murat Seyrek, Musa Fidan, Mustafa Fidan, Mustafa Yiğit, Nagihan Görgün, Neslihan Öykü Ergün, Nevres Seyrek, Nuran Peker, Nurhan Taşpınar, Orhan Civelek, Ömer Başol, Rukiye Acar, Sadettin Başol, Sadiye Tekin, Şaban Yiğit, Şadıman Akçay, Şahsine Fidan, Turan Civelek, Tülay Çakar, Ümit Seyrek, Zehra Ertaş, Zeynep Manay, Zeynep Yolcu'a'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

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Basın No: ILN01919445