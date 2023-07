KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/675 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi 119 ada 160 parsel(eski 119 ada 145 parsel) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Anıl Kardaş, Aylin ayyıldız, Ayşe Kardaş, Barış OK, Cokun Ok, Gülsüm Ok, Günnur Ok, Gürcan Ok, Hasan Kardaş, Hatice Alkan, İlknur Ok, İnci Kardaş, İsmail Ok, Mahmure, MAlike, Mehmet Tarık Kardaş, Mustafa Ok, Nebahat NEvriye Ok, Nezahat, Pervin Çetin, Zehra Kardaş, 'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

