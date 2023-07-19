KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/676 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Pirceler Mahallesi 117 ada 69 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ali Akdeniz, Ali Uğurlu, emine SArı, Fatma Kaya Fatma Sözen Fikret Elgin, Hanife Karagül, Hasan Demir, HAvva Demirelli, Havva Okcu. Hilmi Tunahan Demir, İsa Akdeniz, İSmet YÜksel, Kerim Demir, Meryem Demir, Muhittin Demir, Nevzat Çetkin, Nilgün Uğurlu, Nurten Tekerli Orhan Demir, Rabia Demir, Refika Uğurlu Rukiye Ünlükaya, Şadiye Kaya, ŞEngül Çiftçi, Şükran Ergin, Turan Demir, Züleyha Başol'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01861715