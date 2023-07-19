KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/695 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi 699 ada 21 parsel ve 699 ada 22 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılarAhmet Zengin, Aysel Civelek, Ayşe Civelek, BBİrsen Gündüz, Emel Civelek, ENder Dursun, Engin Çevik, Erhan Civelek, Faize Çevik, Fevziye Uçar, Gülay İnan, Gülsen Küçük, HAtice İldeniz, İbrahim Ergin, İbrahim ZEngin, KAdir BAşol, Kenan Ergin, Kıymet ŞAhin, Mehmet Civelek, Nagihan Görgün, Nazmiye Çevik, NEcmi Civelek, NEcmiye Gönülal, Nigar Ölmez, Nuran Peker, Nursel Akgün, Nurten Sert, Orhan Civelek, Ömer Başol, Resul Civelek, Rukiye Acar, SEvdiye Gündoğdu, SEvinç Çevik, SEyfettin Öz, Şaziye KArtal, Şerife Ertop, ŞErife Korkmaz, Turan Civelek, Tülay Çakar, Türkan Çevik'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01861706