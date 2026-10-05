Kamyonetten 2,8 ton şüpheli et çıktı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi. Kontrol sırasında durdurulan kamyonetin kasasında yapılan incelemede; 130 kilogram dana ciğer, 63 kilogram dana yürek, 65 kilogram dana böbrek, 287 kilogram dana eti, 497 kilogram dana sakatatı, 46 kilogram pöç, 1 ton 480 kilogram sakatat ürünü ve 241 kilogram dana fileto olmak üzere toplam 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz ürün bulunduğu tespit edildi. Kamyonette bulunan ürünler, imha edilmek üzere Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, araç sahibine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ise 132 bin 108 lira idari para cezası uygulandı.