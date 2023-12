KAMULAŞTIRMA İLANI VEREN MAHKEME : T.C. İSCEHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Kamulaştırılacak dosya numaraları ve ada parseller aşağıda belirtilmiştir

TAPU MALİKİNİN

ADI VE SOYADI :Taşınmaz maliklerinin isimleri dosya numaralarının yanında belirtimiştir



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : İscehisar Ziraat Bankası Şubesi



Kamulaştırmayı yapan davalı TCDD, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından dava açılmıştır.

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazlarla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususu ve davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda devam edilip karar verileceği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/11/2023



Kamulaştırılacak ada parsellerin esas ve ada parsel numaraları:



2023/121 Afyonkarahisar İli Bayat İlçesi, Cumhuriyet Mah. 693 ada ,25 parsel

Davalılar: ARİF GÜLLÜ,MEVLÜT GÜLLÜ, HAVA BAŞAK, DÖNDÜ ŞENER, MUHARREM GÜLLÜ, SULTAN ÖZAKTAN 2023/120 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi, Cumhuriyet Mah. 693 ada, 20 parsel MÜTEVEFFA OSMAN GÜLLÜ

2023/119 Afyonkarahisar İli Bayat İlçesi Cumhuriyet Mah. 693 ada 29 parsel

Davalılar: GÜLFİDAN ASLAN, HALİL ASLAN, HATİCE KESKİN, EMİNE ASLAN, DUDU ASLAN, HÜSEYİN ASLAN, YUSUF ASLAN, OSMAN ASLAN, ARİF ASLAN 2023/122 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi Cumhuriyet Mah. 693 ada, 14 parsel MÜTEVEFFA OSMAN GÜLLÜ

2023/124 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi Cumhuriyet mah. 697 ada, 1 parsel MÜTEVEFFA ARİF GÜLLÜ, MÜTEVEFFA MEVLÜT GÜLLÜ, Davalılar: HAVA BAŞAK, DÖNDÜ ŞENER, MUHARREM GÜLLÜ, SULTAN ÖZAKTAN

2023/123 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi Cumhuriyet Mah. 693 ada, 27 parsel

MÜTEVEFFA VELİ MUMCU

2023/139 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi cumhuriyet mah. 697 ada ,2 parsel

Davalı:ARİFE KESKİN

2023/260 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, Sağırlı Köyü, 105 ada, 1 parsel

Davalı :HASAN SAKARTEPE

2023/258 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi , Sağırlı Köyü, 101 ada, 4 parsel

Davalı : İSMET BOSTAN 2023/268 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi , Sağırlı Köyü, 107 ada, 32 parsel

Davalı ÜNAL SAĞIR 2023/266 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, Sağırlı Köyü, 107 ada, 26 parsel

Davalılar: YAŞAR BOSTAN, DUDU BOSTAN

2023/264 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, Sağırlı Köyü, 107 ada 12 parsel

Davalılar: GÜLBAHAR SAKARTEPE, GÜLDANE KARATEPE, MEMNUN IŞIK, HASAN SAKARTEPE,ZİYA SAKARTEPE,MÜSLİM SAKARTEPE, İSMAİL SAKARTEPE

2023/262 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi. Sağırlı Köyü, 105 ada, 4 parsel

Davalı : HASAN SAKARTEPE

2023/284 Afyonkarahisar ili iscehisar ilçesi, Seydiler Beldesi, 232 ada, 266 parsel,

Davalı : MEHMET IŞIK

2023/282 Afyonkarahisar ili, iscehisar ilçesi, Seydiler Beldesi, 232 ada 470 parsel,

Davalı : ABDİL FİDAN

2023/250 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi cumhuriyet mah. 698 ada, 2 parsel

Davalı : NERİMAN ÖZAKTAN, GÖNÜL KAYA, ÖZCAN KAYA, NACİYA ÖZAKTAN

2023/259 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, Sağırlı Köyü, 104 ada, 8 parsel

Davalı : MEHMET SAKARTEPE 2023/285 Afyonkarahisar ili, iscehisar ilçesi, Seydiler Beldesi, 232 ada, 270 parsel

Davalı : SADIK FİDAN

2023/263 Afyonkarahisar ili , Bayat ilçesi, Sağırlı Köyü, 107 ada, 11 parsel

Davalılar: MUSA SAKARTEPE, İSMAİL SAKARTEPE, MEHMET SAKARTEPE, HASAN CAN

2023/265 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, Sağırlı Köyü, 107 ada, 13 parsel

Davalılar : ABDURRAHMAN CAN, HAVA CAN, MENEKŞE GÖZTAŞ, İSA CAN, FATİH CAN, MEVLÜT CAN, MEHMET CAN

2023/267 Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Sağırlı Köyü, 107 ada, 30 parsel, Davalılar: DUDU BOSTAN SALİH BOSTAN, OSMAN BOSTAN, ÖMER BOSTAN, YUSUF BOSTAN, NECİBE SAKARYA, GÜLSÜM YALÇINKAYA,

2023/261 Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Sağırlı Köyü, 105 ada, 2 parsel,

Davalı : ZİYA SAKARTEPE

2023/283 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi, Seydiler Beldesi, 232 ada, 472 parsel,

Davalı : ABDÜLKADİR FİDAN

2023/281 Afyonkarahisar ili, İscehisar İlçesi, Seydiler Beldesi, 232 ada, 345 parsel,

Davalı : MEHMET ALİ FİDAN

2023/249 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, Cumhuriyet Mah. 698 ada 1 parsel,

Davalılar : NERİMAN ÖZAKTAN, GÖNÜL KAYA, ÖZCAN KAYA, NACİYE ÖZAKTAN

#ilangovtr

Basın No: ILN01952481