Kamu müteahhitlerinden önemli çağrı

Mehmet Safa Canat Hasan Canat

Taahhüt sektöründe faaliyet yürüten Baytimur İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Baran Baytimur, dikkat çeken ifadeler kullandı. Baytimur, şöyle dedi:

Sulama alanları artıyor

“Son yıllarda sulama projelerine büyük ağırlık verdik. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sulama projelerinde yıllık hedefleri vardı. İlk yıl 150 bin hektar, ikinci yıl 200 bin hektar, üçüncü yıl da 250 bin hektar büyüklüğündeki sahaların sulamaya açılması planlanmıştı. Biz de bu hedefler doğrultusunda Edirne Meriç Sulaması, Şanlıurfa Viranşehir Pompaj Sulaması ve Bartın Kirazlıköprü Barajı Sulaması’nı inşa ediyoruz. Bu projelerimiz bölgelerine tarımsal anlamda büyük faydalar sağlayacak. Edirne Meriç Sulaması’nda ilerleme kat edildi. Burada bu yıl içerisinde yaklaşık 6 bin hektarlık alan sulamaya açılacak ve bölgede çeltik üretimi artacak. Şanlıurfa Viranşehir’de ana kanala su verildi. Biz de 2022 yılının sonunda bin 500 hektarlık bir alanı sulamaya açacağız. Projenin son aşamasında 7 bin 500 hektarlık bir alan daha sulamaya açılmış olacak. Bir önceki projenin işletme ve bakımı da bize ait olduğu için Viranşehir’de toplamda 12 bin hektarlık alan sulamaya açılacak. Bartın Kirazlıköprü Barajı Sulaması’nın inşaatına bu yıl başladık. Boru teminlerimizi yaptık ve sahaya indirdik. Kirazlıköprü’de de 3 bin 500 hektarlık bir sulama sahamız olacak. Edirne, Şanlıurfa ve Bartın’da inşa ettiğimiz projelerin en büyük avantajı barajları bittiği için su kaynaklarının hazır durumda olmasıdır. Sulama kanalları inşa edilir edilmez vatandaş suya kavuşacak.”

Şeffaf uzlaşma talebi

Piyasadaki aşırı maliyet artışlarına da değinen Baytimur, şunları söyledi:

“Son zamanlarda piyasadaki fiyat artışları bizi de etkilemesine rağmen işlerimizi elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Fiyat farkı kararnamesinde tasfiye hakkı da bulunuyor. Tasfiye maalesef çözüm değil. Biz şeffaf uzlaşma istiyoruz. Bir işin yarım kalması o ana kadar yapılan işlerin boşa gitmesine sebep oluyor. Tekrar ihaleye çıkılarak bugünkü piyasa şartlarına göre maliyet fiyatları hazırlanıyor ve devletin bütçesine yük oluyor. Ulaşılması gereken hedefler de geride kalıyor. Mesela şimdi tasfiye edilen projelerin yeniden başlaması 2023 yılını bulacaktır. 2023 yılı için planlanan sulama hedefleri de gecikmiş olacak.”

Yeni hedefler belirlenmeli

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki atamalara da değinen Baytimur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bakanlık görevine getirilen Prof. Dr. Vahit Kirişçi Bey’i ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü koltuğuna oturan Lütfi Akca Bey’i tebrik ediyoruz. Devlet makamlarında değişiklikler her zaman olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Daha evvel görev yapan bakanlarımızın her zaman bir hedefleri olmuştur. Şu anda görevde olan yöneticilerimizden de yeni hedefler belirlemelerini istiyoruz. Tarımda, sulamada ve arazi toplulaştırmada büyük hedeflerimiz olmalıdır. Çünkü bizim işlerimiz de bu hedeflere göre ilerleyecektir. Mesela sulamaya ve toplulaştırmaya dair 2023 hedefleri vardı. 2023 hedefleri asla yarım kalmamalı. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu Bey’in öncüsü olduğu gölet ile sulama projeleri ekonomiye kazandırılmalı. Ayrıca resmi prosedürler daha hızlı ilerlemeli. İnşa ettiğimiz herhangi bir projede büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımız zaman DSİ Genel Müdürümüz Lütfi Akca’yla bire bir görüşerek çözüm üretebilmeliyiz. DSİ’de görev yapan şube müdürleri, bölge müdürleri, daire başkanları ve genel müdür yardımcıları bir uyum içinde hareket etmeli; çözüm odaklı olmalı; Lütfi Akca’yla güzel bir ekip ruhu oluşturmalıdır.”

Yoncalı kadersiz proje

Malatya Yoncalı Barajı’nı inşa eden Seza İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Açık ise şunları kaydetti:

“Bizim inşa ettiğimiz Malatya Yoncalı Barajı’nın ilk ihalesi 1990’lı yıllarda yapılmıştı. İlk ihaleye biz de katılmıştık. Elazığlı hemşerimiz olan bir müteahhit ihaleyi kazanmıştı. O müteahhit Libya’daki işlerinde iflas edince Malatya Yoncalı Barajı’nın yapımı da yarım kalmıştı. Projenin tasfiye süreci bayağı uzun sürdü. Tasfiyenin ardından 2008 yılında ihaleyi biz kazandık. Barajın inşaatı devam ederken isale tüneli ihalesini de biz aldık. Barajın inşaatı bitti. 2022 yılının sonunda su tutmaya başlayacaktır. Biz barajla aynı doğrultuda olacak şekilde 2022 yılının sonuna doğru isale tünelini de yetiştirmek için çok uğraştık ama ödeneksizlikten dolayı işimiz yavaş ilerledi. Bizim Çin’den getirttiğimiz TBM tünelin içinde bekliyor. İsale tünelinin bitmesi devletin menfaatinedir. Projenin geç bitmesi ise ek maliyete sebep oluyor. Geçen sene 100 milyon TL’ye bitecek proje bu sene 200 milyon TL’ye tamamlanacak duruma geldi. Bugüne kadar baraj yapımı da dahil yaklaşık 1.2 milyar TL ödenen projeye 300 milyon TL daha verilse proje hızlı bir şekilde biter. Proje bittiği andan itibaren kendisini en geç 2 yılda amorti eder. Yoncalı Barajı’nın da kaderi böyleymiş. 1990’lı yıllarda teröre rağmen inşaatı devam etmişti. İhaleyi ilk kazanan müteahhit iflas edince bize nasip oldu. Biz de projeyi bu aşamaya kadar getirdik. Çalışıp çabaladık ama kadersiz proje bir türlü bitmek bilmedi. İsale tüneli bitse sulama hattı çok hızlı bir şekilde bitirilir.”

DSİ’ye yeni bir ekip ruhu geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca’ya başarı dileyen Açık, “Lütfi Akca’yı eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu Bey’in döneminde müsteşar olduğu zamandan tanıyoruz. DSİ’ye büyük hizmetleri olacağına inanıyoruz. Lütfi Akca da benim gibi 65 yaşındadır ve bence yılların verdiği tecrübeyle DSİ Genel Müdürlüğü görevini layıkıyla yapabilir. DSİ’ye yepyeni bir ekip ruhu getirir diyebilirim” diye ekledi.