Kameraman tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü

Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda, bir yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye attığı tokatla gündem olmuştu. Hareketi nedeniyle sert eleştiriler alan Sarıkaya, o günden sonra Habertürk’te artık yazmama kararı almıştı.

İkinci şans

Son yazısını 17 Aralık’ta kaleme alan Muharrem Sarıkaya, bugün ‘İkinci şans’ başlıklı yazısı ile geri döndü. “Vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım. Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…” ifadelerini kullanan Sarıkaya, "Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum…İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…” dedi.

Ne olmuştu?

Habertürk sunucusu gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti.