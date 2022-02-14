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Medya Kameraman tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü
Medya

Kameraman tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü

Geçtiğimiz aylarda, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye attığı tokatla gündem olan ve o günden sonra yazılarına ara veren Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya geri döndü.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 12:50:00 -

Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda, bir yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye attığı tokatla gündem olmuştu. Hareketi nedeniyle sert eleştiriler alan Sarıkaya, o günden sonra Habertürk’te artık yazmama kararı almıştı.

İkinci şans

Son yazısını 17 Aralık’ta kaleme alan Muharrem Sarıkaya, bugün ‘İkinci şans’ başlıklı yazısı ile geri döndü. “Vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım. Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…” ifadelerini kullanan Sarıkaya, "Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum…İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…” dedi.

Ne olmuştu?

Habertürk sunucusu gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti.

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Yorumlar

FETİH 1453

Senin gibilere ihtiyaç yok.
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Zafer

Unutmadik ve unutmayacagiz muharrem sarıkaya ve habertürk bu sahis bu kadar bulunmaz biri mi
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