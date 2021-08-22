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Ekonomi Kalyon 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti
Ekonomi

Kalyon 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Geçen yıl hizmete alınan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 10:08:00 -
Kalyon 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

400 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikanın kapasitesi 500 megavattan 1000 megavata yükseltildi. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda kapasite artışının ilk fazı olan modül kısmı da tamamlandı. Toplam 25 bin metrekarelik alana kurulan bir Ar-Ge merkezinin de bulunduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Geçen yıl 19 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldururken, faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet güneş paneli üretimi gerçekleştirdi. Fabrikada, 1. fazı tamamlanan ve 370 megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor. Santral tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanınsa en büyük beş güneş santralinden biri olacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, bir yıl önce hizmete açılan fabrikanın bu sürede önemli bir yol aldığını belirterek “Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yalnızca paneli ve enerjiyi değil teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmayı hedefledik. 100’den fazla mühendis ve araştırmacımızın görev yaptığı Ar-Ge merkezimizin yürüttüğü çok önemli çalışmaların yanı sıra üretim teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attık. Fabrikamız 1. yaşına girerken 1 milyon panel üretti. Bunun yanı sıra M 10 model üretimine ve satışına başladık. Üretilen 1 milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde kullanıldı. Kapasite artışıyla birlikte 1,400 olan çalışan sayısının da 2 bin 100’e ulaşacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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