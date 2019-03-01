0553 313 94 23

Kaliteli ve hesaplı yerli üretim teknelere yoğun ilgi

Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan CNR Avrasya Boat Show’da özellikle yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı yerli üretim tekneler yoğun ilgi gördü- DENTUR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu:- "Yüksek kalitede uygun fiyata tekne ve yat üreten, amatörden profesyoneline kadar her kesime hitap eden yerli imalat sektörüne sahibiz"

01 Mart 2019 Cuma 12:44
Kaliteli ve hesaplı yerli üretim teknelere yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) – Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan CNR Avrasya Boat Show’da Show’da yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı yerli üretim teknelere ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu.

CNR Holding’ten yapılan açıklamaya göre, 4,5 metreden 45 metreye kadar yerli üretim fiyat avantajlı tekne ve yatların sergilendiği fuara, Türkiye başta olmak üzere, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, İtalya, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Almanya, Norveç, Güney Kore, Bulgaristan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Polonya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Fuarda, özellikle 102 milyon lira değerindeki 45 metre uzunluğunda yerli üretim Numarine 45XP modeline öne çıktı.


- "Sektör aynı zamanda yerli tasarımcılarla da fark oluşturuyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu, Türkiye’nin yüksek kalitede uygun fiyata tekne ve yat üreten, amatörden profesyoneline kadar her kesime hitap eden yerli imalat sektörüne sahip olduğunu dile getirdi.

Sirkecioğlu, sektörün aynı zamanda yerli tasarımcılarla da fark oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Örnek verecek olursak Numarine, ABD’den Yeni Zelenda’ya kadar kurduğu distribütörlük sistemi ile 45 metreye kadar tekneler tasarlıyor. Bunun yanında üreticilerimiz ürettiklerini ihraç etme konusunda da çok başarılı. Numarine, Mengi Yay, San Boat, Enma, Yerli Yurt, Safter, Kaya Denizcilik, Anatolia Denizcilik, Ege Yat’ın da aralarında bulunduğu 15 büyük yerli tekne ve yat üreticisi fuarda ürünlerini sergiliyor. CNR Avrasya Boat Show, sektör pazarının büyümesine neden olarak da yerli üreticilerin önünü açıyor."

Numarine Denizcilik Marka Yöneticisi Ali Tanır ise emek yoğun bir sektöre sahip olduklarını ifade ederek, "Bu açıdan baktığımızda Avrupalı üreticilere göre uygun fiyata eğitimli işçilikle üretim yapıyoruz. Yerli üretici olarak en büyük tercih sebeplerimizden birisi de kişiye özel üretim yapıyor olmamızdır. Yerli üretimdeki kalitemiz fuarda yabancıların yanı sıra Türk alıcıların da dikkatini çekiyor. Özellikle yakıt tüketim avantajı ile geniş yaşama alanını bir arada sunan XP modellerimiz Türk alıcıların favorisi oldu." açıklamasında bulundu.


- "Yerli üretim tekneler yüzde 40 daha uygun"

San Boat firma yetkilisi Okan Oğuztürk de yerli üretim teknelerin en az yüzde 40 daha uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Yerli üretim teknelerimiz de ciddi fiyat avantajı var. CNR Avrasya Boat Show’da sergilediğimiz 7 metre civarı motor yatlarımıza büyük ilgi var. Özellikle aileye hitap eden yatımızın fiyatı 170 bin lira. Aynı ayardaki bir motor yat yabancı üretici de ise 250 bin liradan aşağı değil. Yabancılardan eksiğimiz yok fazlamız var." ifadelerini kullandı.

Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, 3 Mart'a kadar CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açık tutacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:44
  1. CNR Avrasya Boat Show
  2. tekne
  3. yerli üretim tekne

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan kamyonet şoförü görevlilerce çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik a
    1. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    2. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    3. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    4. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    5. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    6. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    7. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    8. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    9. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    10. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    11. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    12. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    13. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    14. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    15. Borsa ilk yarıda düştü
    16. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    17. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    18. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    19. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    20. Sahne sırası gençlerde
    21. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    22. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    23. Patlama yaralanan askere ziyaret
    24. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    25. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    26. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    27. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    28. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    29. Balıkesir’de Muhasebeciler Haftası..
    30. Sivas’ta boşanmalar arttı
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!