KALECİK BELEDİYE BŞK.

UN FABRİKASI KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

Madde 1- Aşağıda 3’üncü maddede bilgileri bulunan taşınmaz Un Fabrikası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda kiralanacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü göre yapılacaktır.

Madde 2- İhale (son teklif verme) 25.03.2026 tarihinde Belediye Hizmet Binası 2. katta bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.



Madde 3- Kiralama yapılacak taşınmazların bilgileri ve ihale saati;



SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL M² MUHAMMEN BEDEL

AYLIK (TL)

KİRA SÜRESİ



YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT

ORANI %3 İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 Halitcevri Aslangil Mah. 314 12-13-14-15 5.623,20 1.500.000,00

10 YIL



18.000.000.00 5.400.000,00 25.03.2026 14:00



Madde 4- İhale ile ilgili şartnameler Kalecik Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine 20.000.00 TL yatırılarak satın alarak görebilirler. İstekliler ihale geçici teminatını ihale saatinden önce yatırmaları zorunludur. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 5- Ana Faaliyetinde Un Üretimi ve Unlu Mamuller ibaresi olması şarttır.

Madde 6- Kira bedeli her yılın sonunda; bir önceki yılın aynı ayına göre TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim) oranından az olmamak kaydıyla yeniden belirlenecektir. Ekonomik koşulların olağanüstü değişmesi durumunda Belediye, rayiç bedel tespiti yaptırma hakkını saklı tutar.

Madde 7- İhale üzerinde kalan istekli, 10 yıllık toplam ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat yatırmak zorundadır. Ayrıca sözleşmeden doğan tüm vergi, resim, harç ve karar pulu giderleri kiracıya aittir.

Madde 8- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler; Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi, 1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Ticaret Sicil Gazetesi,

3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler içine Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

İlan Olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02422370