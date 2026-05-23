Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

İLAN METNİ

Esas no: 2025/223

Davacı: Karayolları Genel Müdürlüğü

İlanen Tebligat Yapılan Davalı: Nurettin Can: Satılmış ve Teslime oğlu 1971 doğumlu 153.....356 T.C. Kimlik numaralı tebligat adresine ulaşılamamıştır

Davacı Karayolları tarafından hissedarı olduğunuz Ankara ili Kalecik ilçesi Akbörk Mahallesi 133 Ada 99 Parsel sayılı taşınmazın 1.041,65 m²lik kısmının kamulaştırılması için mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır. İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin maddi hataların düzeltilmesi amacıyla adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,açılacak davalarda husumetin Karayolları'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığının belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Hazine adına tesciline karar verilecektir. Davaya, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin iş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilan olunur.

