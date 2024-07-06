Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Esas no: 2021/282

Ankara İli Kalecik İlçesi Mahmutlar Köyü Bozkır Mahallesi 167 Ada 1 Parselin güneydoğusunda 168 Ada 1 Parselin kuzeyinde yer alan 31.554,346 m² yüzölçümlü taşınmaz hakkında Ankara ili Kalecik ilçesi Mahmutlar Köyü (Uyurca Köyüne yakın mevkiide) 274 ada 1 parsel sayılı taşınmazın güneyinde, 273 ada 1 parselin güney ve doğusunda yer alan 48.634,201 m² taşınmaz hakkında davacı Dilaver Özdemir tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açıldığı ilan olunarak,Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilanen ihtar olunur.

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Basın No: ILN02056546