KALE BELEDİYE BŞK.

DENİZLİ İLİ, KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR.

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Kale, Gölbaşı Mah. 106 ada 1, 2 ve 4 parseller, 119 ada 1 parsel, 282 ada 1 ve 2 parseller, 283 ada 2 parsel, 294 ada 1, 2 ve 3 parseller, 295 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller; Gülbağlık Mah. Köyiçi Mevkiinde bulunan 197 ada 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 364 ada 1 parsel, 367 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 368 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazlar ile Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No:2 adresinde 135 ada 4 parselde kayıtlı 888,73 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 26 no.lu dublex daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.

2-) Satış ihalesi, 30/04/2026 Perşembe günü aşağıda listede belirtilen saatlerde Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-) Satılacak olan taşınmazların tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatları ve ihale saatleri:

Mahalle Ada/

Parsel Niteliği /Cinsi Bağımsız Bölüm No Kapı No Alan

(m²) Bulunduğu Kat Muhammen Bedel

KDV Dahil (TL) Geçici

Teminat (TL) İhale

Saati Gölbaşı 106/1 Arsa - - 4.591,00 - 5.164.875,00 TL 154.946,25 TL 14.00 Gölbaşı 106/2 Arsa - - 4.234,00 - 4.763.250,00 TL 142.897,50 TL 14.04 Gölbaşı 106/4 Arsa - - 14,00 - 15.750,00 TL 472,50 TL 14.08 Gölbaşı 119/1 Arsa - - 67,00 - 75.375,00 TL 2.261,25 TL 14.12 Gölbaşı 282/1 Arsa - - 3.379,00 - 2.601.830,00 TL 78.054,90 TL 14.16 Gölbaşı 282/2 Arsa - - 3.424,97 - 2.637.226,90 TL 79.116,81 TL 14.20 Gölbaşı 283/2 Arsa - - 5.012,00 - 3.859.240,00 TL 115.777,20 TL 14.24 Gölbaşı 294/1 Arsa - - 4.296,00 - 3.307.920,00 TL 99.237,60 TL 14.28 Gölbaşı 294/2 Arsa - - 4.296,00 - 3.307.920,00 TL 99.237,60 TL 14.32 Gölbaşı 294/3 Arsa - - 4.296,08 - 3.307.981,60 TL 99.239,45 TL 14.36 Gölbaşı 295/1 Arsa - - 3.357,00 - 2.584.890,00 TL 77.546,70 TL 14.40 Gölbaşı 295/2 Arsa - - 3.358,89 - 2.586.345,30 TL 77.590,36 TL 14.44 Gölbaşı 295/3 Arsa - - 3.357,00 - 2.584.890,00 TL 77.546,70 TL 14.48 Gölbaşı 295/4 Arsa - - 3.357,00 - 2.584.890,00 TL 77.546,70 TL 14.52 Gülbağlık 197/95 Arsa - - 724,00 - 734.860,00 TL 22.045,80 TL 14.56 Gülbağlık 197/96 Arsa - - 724,00 - 734.860,00 TL 22.045,80 TL 15.00 Gülbağlık 197/97 Arsa - - 726,25 - 737.143,75 TL 22.114,32 TL 15.04 Gülbağlık 197/98 Arsa - - 765,20 - 776.678,00 TL 23.300,34 TL 15.08 Gülbağlık 197/99 Arsa - - 823,41 - 835.761,15 TL 25.072,84 TL 15.12 Gülbağlık 197/100 Arsa - - 833,08 - 845.576,20 TL 25.367,29 TL 15.16 Gülbağlık 197/101 Arsa - - 767,34 - 778.850,10 TL 23.365,51 TL 15.20 Gülbağlık 197/102 Arsa - - 719,31 - 730.099,65 TL 21.902,99 TL 15.24 Gülbağlık 197/103 Arsa - - 716,98 - 727.734,70 TL 21.832,05 TL 15.28 Gülbağlık 197/104 Arsa - - 716,98 - 727.734,70 TL 21.832,05 TL 15.32 Gülbağlık 197/105 Arsa - - 713,06 - 723.755,90 TL 21.712,68 TL 15.36 Gülbağlık 197/106 Arsa - - 649,79 - 659.536,85 TL 19.786,11 TL 15.40 Gülbağlık 197/107 Arsa - - 555,43 - 563.761,45 TL 16.912,85 TL 15.44 Gülbağlık 197/108 Arsa - - 622,87 - 632.213,05 TL 18.966,40 TL 15.48 Gülbağlık 364/1 Arsa - - 906,38 - 1.223.613,00 TL 36.708,39 TL 15.52 Gülbağlık 367/1 Arsa - - 500,00 - 675.000,00 TL 20.250,00 TL 15.56 Gülbağlık 367/2 Arsa - - 500,00 - 675.000,00 TL 20.250,00 TL 16.00 Gülbağlık 367/3 Arsa - - 750,00 - 1.012.500,00 TL 30.375,00 TL 16.04 Gülbağlık 367/4 Arsa - - 773,66 - 1.044.441,00 TL 31.333,23 TL 16.08 Gülbağlık 368/1 Arsa - - 717,13 - 806.771,25 TL 24.203,14 TL 16.12 Gülbağlık 368/2 Arsa - - 717,00 - 806.625,00 TL 24.198,75 TL 16.16 Gülbağlık 368/3 Arsa - - 652,01 - 733.511,25 TL 22.005,34 TL 16.20 Gülbağlık 368/4 Arsa - - 615,77 - 692.741,25 TL 20.782,24 TL 16.24 Gülbağlık 368/5 Arsa - - 615,77 - 692.741,25 TL 20.782,24 TL 16.28 Gülbağlık 368/6 Arsa - - 615,77 - 692.741,25 TL 20.782,24 TL 16.32 Gülbağlık 368/7 Arsa - - 615,77 - 692.741,25 TL 20.782,24 TL 16.36 Gülbağlık 368/8 Arsa - - 615,77 - 692.741,25 TL 20.782,24 TL 16.40 Gülbağlık 368/9 Arsa - - 615,77 - 692.741,25 TL 20.782,24 TL 16.44 Gülbağlık 368/10 Arsa - - 711,90 - 800.887,50 TL 24.026,63 TL 16.48 Cevherpaşa 135/4 Dublex Daire/

Mesken 26 2/26 205,66 4+Çatı Katı 5.050.000,00 TL 151.500,00 TL 16.52

4-) İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre;

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A. İstekli gerçek kişi ise:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Nüfus cüzdan sureti (kimlik fotokopisi),

c. İkametgâh Belgesi,

d. Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.

e. Geçici teminat mektubu veya makbuzunun aslı,

f. Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

g. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (geçici teminat makbuzu hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B. İstekli tüzel kişilik ise:

a. Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

c. Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter tasdikli imza sirküleri,

d. Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

e. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

f. Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6- Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

7- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İstenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek ihale günü saat 13.45’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

11- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

