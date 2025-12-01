KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

İlçe/ Mahalle Ada/Parsel Tesis Adı Süre

(Yıl) 20 Yılık

Maliyet Bedel

(TL) 1 Yıllık

Kira Bedeli KDV Hariç (TL) Geçici

Teminat

(TL) Tarih/

Saati Afşin/

Afşinbey 623/1-2-3 Ve

925/11-12-13-14-15-16-17 Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi 20 398.333.333 1.200.000 12.670.000 16.12.2025

14:00



İHALENİN TÜRÜ, KONUSU, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi (Kapalı teklif) doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda ihale ile kiraya verilecektir.

2. İhalesi yapılacak taşınmaz ile ilgili ihale şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı-Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3. "Aylık Tesis İşletme Kira Bedeli" nin hesaplanmasına esas olacak; Yüklenici'nin ihale esnasında taahhüt etmiş olduğu yıllık kira bedeli KDV hariç en az 1.200.000 TL olup, bu bedel üzerinden artırım olacaktır.En yüksek kira bedelini veren istekli bu ihalede avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

4. İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, başvuru saatinden önce nakit olarak ödenecekse Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081ibannolu hesabına yatırılarak işin adı ve teminat türü belirtilecektir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Lirası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİMEDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

İhaleye katılacak isteklilerin sunacağı belgeler şunlardır:

a. Kanuni ikametgâhı olması,

b. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

c. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

d. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

f. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g. Geçici teminat olarak; tahmini muhammen bedelin % 3' ü oranına tekabül eden 12.670.000 TL bedelin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. İstekliler tarafından; sunulacak olan bankalar ve özel finans kurumlarında alınan teminat mektupları ile birlikte söz konusu banka ya da özel finans kurumu teyit yazısının da olması gerekmektedir.

ğ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortaklık Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

h. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

ı. 2886 sayılı yasaya göre cezalı/yasaklı olmadığına dair beyanı,

i. SGK ve bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge,

j. Sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi,

k. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

l. İstekli iş deneyim belgesi olarak Teknik yeterlilik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde;

En az 5 ton/saat kapasiteli Mekanik Ayırma Tesisi kurulumu, En az 200 ton/gün atık kabul edilen bir Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Kurulması veya işletilmesi, En az 1 MWe Kurulu gücünde LFG teknolojisi ile elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu ve işletilmesi, işlerini yapmış/yapıyor olduğunu gösteren a,b,c maddelerinden en az birini sağlaması kaydıyla ilgili idareden alınmış belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. Lisanslı atık toplama araçlarıyla herhangi bir atığı toplama, taşıma ve/veya bertaraf tesisini işletmiş/işletiyor olması Günlük en az 250 ton evsel katı atık çöp toplama/taşıma veya aktarma işi yapmış/yapıyor olmak Biyometanizasyon, Proliz, Gazlaştırma,Atıktan Türetilmiş Yakıt vb. teknolojileri kullanarak atık işleme/Geri Kazanım Tesisleri, Kurulumu yapmış veya işletiyor olmak Lisanslı bazı tehlikesiz atıkların (Ambalaj atıkları ayrıştırma Tesisi vb.)işletmiş/işletiyor olmak olduğunu gösteren maddelerinden en az birini sağlaması kaydıyla ilgili idareden alınmış belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde yukarıda belirtilen kriterlerin en az birinin pilot ortak tarafından sağladığına dair ilgili İdareden almış olduğu "İş Bitirme Belgesi" sunulacaktır. Sözleşme süresi tamamlanmamış olan işlerde ise buradaki şartları sağladığına dair İlgili İdare'den alacağı yazının aslını sunacaktır. İsteklinin, iş bitirme belgesi olarak sunacağı, işi yaptıran ilgili İdareden alacağı söz konusu yazı da; " işe ait sözleşmenin hangi tarihleri kapsadığı, işe hangi tarihte başlandığı, işin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde mevzuat ve sözleşmesine uygun yapılıp yapılmadığı," hususları mutlak surette belirtilmesi gerekmekte olup bu bilgilerden bir veya birkaçının eksik olması durumunda ya da yazıda belirtilen hususlardan bir ya da birkaçında olumsuzluk belirtilmiş olması hallerinde, iş bitirme belgesi eksik kabul edilecektir.

m. İhaleye girecek olan istekliler (gerçek kişi ya da firma sahibi ve ortakları), ihale tarihinden en geç bir hafta önce alınmış adli sicil kayıtlarını ihale dosyasına ekleyecektir.

İŞ ORTAKLIĞI;

a. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

b. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

c. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini ihale saatinde komisyona (encümene) teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

d. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

f. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, pilot ortağa yapılır.

g. Ortak girişimde; iş deneyim belgesi pilot ortak tarafından sağlanacaktır.

ğ. İş Ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

h. İhaleye yerli istekliler katılacak olup, yabancı isteklilerde ortaklığın %51'i yerli ortak olmak kaydıyla bu ihaleye katılabileceklerdir. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasından anlaşılacaktır. Yabancı ortakların ikamet izin belgelerini (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınmış) beyan etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir.



İlgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02339983