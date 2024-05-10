KAHRAMANMARAŞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

Davacı , EROL PURTAŞ ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu yer Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Fen ve Harita bilirkişilerinin 12/01/2024 tarihli rapor eki krokide A harfi ile gösterilen, Bağ vasfında olan taşınmazın yüzölçümü 633,77m²'dir. Dava konusu taşınmazın kuzeyinde: yol, doğusu ve batısında HARUN AKSU'ya ait taşınmaz,Güneyi : tescil harici yerile çevrilidir. Dava konusu taşınmazı davacı Şeref ve Güler oğlu 1976 doğ.T.C.:45694227234 nolu EROL PURTAŞ kendi adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/262-Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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Basın No: ILN02028934