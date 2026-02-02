KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/9

KARAR NO : 2025/188

Mahkememize ait 25/12/2025 tarih ve 2024/9 Esas-2025/188 karar sayılı dosyamızdan;

1-) Dava konusuz kaldığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2-) Davacı tarafından davanın ikamesi sırasında yatırılan 23.686,60.-TL yargılama giderinin, davalının dava açılmasına sebebiyet verdiğinden davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalının yapmış olduğu masrafların ukdesinde bırakılmasına,

3-) Harçlar yasası gereği alınması gerekli 615,40 harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-) İş bu hükmün kesinleşmesinden sonra dava taraflarınca yatırılan gider avanslarının kullanılmayan kısımlarının Yazı İşleri Müdürü tarafından ilgilisine iadesine,

5-) Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ve dava değeri dikkate alınarak 45.000-TL vekalet ücretinin davalının dava açılmasına sebebiyet verdiğinden davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karar taraflardan her birine usulen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmak üzere istinaf yolu açık olarak okunup usulen tefhim edildi " şeklinde karar verildiği,

Yine Mahkememize ait05/01/2026 tarih ve 2024/9 Esas-2025/188 karar sayılı dosyamızdan;

"1-Davacı vekilinin tavzih talebinin KABULÜNE;

2- Davacı tarafından davanın ikamesi sırasında yatırılan 23.686,60.-TLyargılama giderinin, davalının dava açılmasına sebebiyet verdiğinden davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davalıların yapmış olduğu masrafların ukdesinde bırakılmasına,

3-) Harçlar yasası gereği alınması gerekli 615,40 harcın davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,

4-) Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ve dava değeri dikkate alınarak 45.000-TL vekalet ücretinin davalıların dava açılmasına sebebiyet verdiğinden davalılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,

2-Tavzih kararının taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verilmiştir." şeklinde tavzih kararı verildiği, Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen 39679426804 TC kimlik numaralı Abdi oğlu 17/08/1979 Doğumlu davalı Muharrem Hakan Yüzbaşı' nın adresi tespit edilemediğinden , Mahkememiz kararının ve tavzih kararının davalı Muharrem Hakan Yüzbaşı' na ilanen tebliğine, gerekçeli kararın ve tavzih kararının ilanın yayından tarihinden 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde (İstinaf) itiraz yasa yolunun açık olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

