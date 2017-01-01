Kağıthane'de 140 milyon TL'lik dönüşüm

Projeden konut sahibi olmak isteyenlere 60 ay sıfır faizle ödeme kolaylığı sunulacak. Sektörde 22 yıllık geçmişi olan Yamaç Yapı tarafından inşa edilen ‘İstova’ 140 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiyor. 7 dönüm arazi üzerinde 15’er katlı 4 blok şeklinde yükselen proje 80 bin metrekare inşaat alanına sahip.

SAĞLIKSIZ YAPI STOKU YENİLENİYOR

‘İstova’ projesini çok özel bir lokasyonda hayata geçirdiklerini vurgulayan Yamaç Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yamaç, “Merkezi konumu ve ulaşım akslarına olan yakınlığıyla projemiz kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı” dedi.

Bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yamaç, “Kâğıthane bölgesi, son yıllarda hayata geçirilen birçok yeni konut ile yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Uzun yıllar mesire alanı olan Kâğıthane 1950’den sonra sanayi, fabrikalar bölgesi olarak biliniyordu. Fabrikaların şehir dışına taşınmasıyla birlikte özellikle son on yıldır bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanmaya başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgedeki eski ve sağlıksız yapı stoku hızla yenileniyor. Yamaç Yapı olarak biz de ‘İstova’ projemizle bu değerli lokasyondaki yerimizi alarak Kâğıthane’nin en büyük kentsel dönüşüm projesine imza atmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.