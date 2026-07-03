KADİM BAFRA İNŞAAT ORGANİZASYON TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş.

İHALE İLANI

ÇIKARILMAMIŞ HAMMADDE SATIŞI İHALESİ

Kadim Bafra İnşaat Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Samsun İli, Bafra İlçesi, Esençay Mahallesinde bulunan 91974 (ER:3519975) ruhsat numaralı II-A Grup Kalker Ocağından çıkarılmamış hammaddenin satışı işi, “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

1- İDARENİN BİLGİLERİ

İdarenin Adı: Kadim Bafra İnşaat Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Büyükcami Mahallesi Hükümet Caddesi No:1 Bafra Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat:2

2- İHALE KONUSU İŞ

İşin Adı: II-A Grup Kalker Ocağından Çıkarılmamış Hammadde Satışı

Ruhsat No: 91974 (ER:3519975)

Bulunduğu Yer: Samsun İli, Bafra İlçesi, Esençay Mahallesi

Miktarı: Toplam 1.500.000 Ton

İşin Süresi: 36 Ay

Yıllık Üretim Miktarı:

Minimum 200.000 Ton



Maksimum 600.000 Ton

Üretim yapılmadığı veya 20.000 tondan az üretim yapıldığı takdirde; Şartname hükümlerine göre aylık minimum 20.000 ton üretim esas alınacaktır.

3- İHALE USULÜ

İhale “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

4- MUHAMMEN BEDEL

Muhammen Bedel: 141.750.000,00 TL + KDV

5- GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT

Geçici Teminat: 4.252.500,00 TL

İhale üzerinde kalan istekli, sözleşmenin imzalanmasından önce ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminatı nakit olarak veya süresiz ve kesin teminat mektubu şeklinde Kadim Bafra İnşaat Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye vermek zorundadır.

Kesin teminat verilmediği takdirde ihale üzerinde kalan isteklinin ihale kararı iptal edilir ve yatırılmış olan geçici teminat gelir kaydedilir.

Kesin teminat, yüklenicinin sözleşme ve şartname hükümlerini eksiksiz yerine getirmesinden sonra, idarece yapılacak kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip herhangi bir borç, ceza veya tazminat yükümlülüğü bulunmaması halinde iade edilir.

Yüklenicinin sözleşme ve şartname hükümlerine aykırı davranması, taahhüdünü yerine getirmemesi veya sözleşmenin feshedilmesini gerektiren hallerin ortaya çıkması durumunda kesin teminat gelir kaydedilir ve idarenin uğradığı zararların tazmini için ayrıca yasal yollara başvurulur.

6- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN

İhale Tarihi: 14/07/2026

Saat:14:00

Yer: Bafra Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat:2

7- ŞARTNAMENİN TEMİNİ

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kadim Bafra A.Ş.'den görülebilir ve 2.000,00 TL karşılığında satın alınabilir.

8.İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

8.1.Gerçek kişiler için:

8.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,

8.1.2.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,

8.1.3.İhaleye katılmaya cezalı olmadığına dair beyanname,

8.1.4.İhale ile ilgili geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

8.1.5.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

8.1.6. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,

8.2.Tüzel kişiler için:

8.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi

8.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

8.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

8.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği devam eden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

8.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,

8.2.6.İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

8.2.7.İhale ile ilgili geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

8.2.8. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnameleri,

8.2.9. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,

8.3.İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (2.000,00.-TL)

8.4.İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 14.00’a kadar KADİM Şirketine teslim etmeleri zorunludur.

Ayrıca;

Maden işletmeciliği veya taş ocağı işletmeciliği faaliyetini gösterir belgeler,

İş sağlığı ve güvenliği organizasyonuna ilişkin belgeler,

9- TEKLİFLERİN VERİLMESİ

İhalenin Usulü: Açık Teklif Usulü yapılacak olup, istekli istenen evrakları, maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

İstekliler tekliflerini en geç ihale günü saat 14:00'a kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.

10- DİĞER HUSUSLAR

İhale konusu işe ait teknik ve idari hükümler şartnamede belirtilmiştir.

Kadim Bafra A.Ş. ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02502313