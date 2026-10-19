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Gündem Kadıköy'de korkutan kaza: Devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı
Gündem

Kadıköy'de korkutan kaza: Devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı

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Kadıköy'de korkutan kaza: Devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı

İstanbul Kadıköy’de inşaat çalışmasında kullanılan vinç, 11 katlı binanın girişine devrilerek hasara yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki inşaatta çalışma yapmak amacıyla 11 katlı binanın önündeki kaldırıma kurulan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek binanın girişine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle binanın giriş bölümünde ve bazı kısımlarında hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından cadde tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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