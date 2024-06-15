MOTOR VE MAKİNE, HIRDAVAT MALZEMESİ, TESİSAT MALZEMESİ, DEMİR MALZEMESİ, ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

2024 YILI MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/785321

1-İdarenin a) Adı : KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : HASANPASA MAHALLESI KURBAGALI DERE CADDESI 2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164146721 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI MALZEME ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 29 ADET MOTOR VE MAKİNE, 306 ADET HIRDAVAT MALZEMESİ, 143 ADET TESİSAT MALZEMESİ, 47 ADET DEMİR MALZEMESİ, 25 ADET ELEKTRİK MALZEMELERİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kadıköy Belediyesi Kayışdağı Birimi Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı ç) Süresi/teslim tarihi : Bahse konu malzemelere ait yükleme, boşaltma, nakliye, işçilik ve idarenin belirteceği alana montajları yükleniciye aittir. Sözleşme sonrası numune yapılarak idareye sunularak idarenin onayı alınacaktır. Bahse konu ürünlere dair sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 gün içerisinde idareye teslim etmek zorundadır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.07.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KADIKÖY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU 4.KAT A BLOK HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: GARANTİ BELGESİ 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Numune



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin MOTOR VE MAKİNE, HIRDAVAT MALZEMELERİ kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02049368