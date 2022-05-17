Kadıköy belediyesi hangi partide? Kadıköy belediye başkanı kim?

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 54'ü kamu personeli olmak üzere toplam 224 kişi gözaltı kararı verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi toplam 224 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kadıköy belediyesi hangi partide?

Kadıköy belediyesi CHP'nin elinde. Yerel seçimlerde CHP’nin Kadıköy Belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı oyların yüzde 65,99’unu alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin adayı Özgül Özkan Yavuz ise oyların yüzde 19,54’ünü almıştı.

Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

1973 yılında Şanlıurfa’da doğan Şerdil Dara Odabaşı, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Deneme Lisesi’nden mezun oldu. 2, 3 ve 4. dönem CHP Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı merhum Mahmut Odabaşı ile başlayan ve tüm aileyi şekillendiren bir Cumhuriyet kültürünün içinde büyüdü. Kurtuluş Savaşı’nda bilfiil yer alan, İstiklal Madalyası’na layık görülen, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdidir.

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Odabaşı, o yıllarda siyasete dahil oldu. Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu’nun İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttü.1994 yerel seçimlerinde SHP Merkez Seçim Ofisi’nde görev alan Odabaşı, sırasıyla;

2011 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

2012’de tekrar seçilerek İl Başkan Vekilliği ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı,

2015 yılında, Sayın Murat Karayalçın’ın İstanbul İl Başkanlığı’ndaki yönetimde CHP İstanbul İl Sekreterliği,

2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere, seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

Odabaşı, başta Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Fenerbahçe kulüp üyelikleri olmak üzere birçok sivil toplum örgütüyle yakın çalışmalar içinde oldu.

1999 yılından, Kadıköy Belediye Başkanı seçildiği güne kadar, kendi kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışan Odabaşı, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.