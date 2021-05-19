  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şehirde bir ilk! Baş parmaktan anjiyo yapıldı
Paşinyan, Azerbaycan'ı Putin'e şikayet etti
KADES ihbarına giden polis, saldırganı bacağından vurdu
Kızıl Gezegen’de çekilen ilk fotoğrafları yayınladılar!
Aktüel KADES ihbarına giden polis, saldırganı bacağından vurdu
Aktüel

KADES ihbarına giden polis, saldırganı bacağından vurdu

Manisa'da Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 21:45:00 -
KADES ihbarına giden polis, saldırganı bacağından vurdu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesinde yaşayan Suriyeli kadın, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu eşi B.S.'nin (37) evinin önüne gelmesi ve akrabalarını rahatsız etmesi üzerine telefonuna indirdiği KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, aile üyeleri ile şüpheli eş arasında çıkan kavgaya müdahalede bulundu.

B.S, tarafları ayırmak isteyen bir polise satırla saldırdı. Bir polis memuru da saldırgan eşi, bacağından vurarak etkisiz hale getirildi.

Hafif yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine götürülen B.S, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KADES uygulamasını kullanan Suriyeli kadın, polis ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?
Eğitim

Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?

Yüz yüze eğitime katılan öğrenciler aşılanacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde de uzaktan eğitim sürüyor. Üniversite öğren..
Erdoğan duyurdu! O kanalın ismi değişti
Gündem

Erdoğan duyurdu! O kanalın ismi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Spor2 kanalının isminin TRT Spor Yıldız olarak değiştirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu
Teknoloji

Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu

Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk Akıncı TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay