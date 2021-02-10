Kabulünün yıldönümünde İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için Başkan Erdoğan'a çağrı: 15 Temmuz'daki gibi yanınızdayız

yeniakit.com.tr

Aile Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kalkan, İstanbul Sözleşmesi'nin Bakanlar Kurulu'nda kabulünün yıldönümünde açıklamada bulundu.

"İnsanın biyolojik cinsiyeti bozulduğu takdirde insan yıkıma uğrar"

Açıklamasında Türkiye'nin geleceği için İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini talep eden Kalkan, "Bir medeniyetin temeli ailedir. İstanbul sözleşmesi insanı temel biyolojik cinsiyetinden değil toplumsal cinsiyeti üzerine bina edilmiş bir projedir. İnsanın biyolojik cinsiyeti bozulduğu takdirde insan yıkıma uğrar. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi bu anlamda bir medeniyetin yıkımıdır." ifadelerinde bulundu.

"İstanbul Sözleşmesi ise aileye savaş açmış durumdadır"

"İstanbul Sözleşmesi aileyi temele almak yerine bireyi merkeze almaktadır. Merkeze aldığı bireyse eşcinsel bireylerdir." ifadesini kullanan Kalkan, "Kadın kadına ve erkek erkeğe ilişkilerden çocuk meydana gelmeyeceğine göre, ailenin yıkımı projesidir denilebilir. Medeniyet aile ile ihya olur. İstanbul Sözleşmesi ise aileye savaş açmış durumdadır. Bu ailenin ihya olması yerine uzun vadede yerle yeksan olması anlamını taşır." dedi.

"İstanbul sözleşmesi, İstanbul Fethi'nin intikamını almaktır"

"İstanbul Sözleşmesi, 6 asırlık İstanbul'un fethinin intikamını almaktır." uyarısında bulunan Kalkan, "Zulüm 1453'te başladı diyen zihniyetin ve Çanakkale'yi geçip Payitaht'ı ele geçirmeye çalışan zihniyetin tezahür etmiş halidir. Fatih'in toplarının karşısında tutunamayan surların ve Payitaht'ı Çanakkale şehitlerine karşı ele geçirmeye çalışan zihniyetin başarısızlığı, bugün İstanbul sözleşmesi ile intikam alanların projesidir. Müslüman basiretli olmalı." ifadesinde bulundu.

Feminizm, kadın ile erkeği düşman etti

Türkiye'de Feminizmin, kadın ve erkeği birbirine düşman etmek için kullanıldığını belirten Kalkan, aile kurumunun yok edilmeye çalışıldığını şu ifadeleriyle vurguladı:

"Aile erkek ve kadının bir araya gelmesi ile kurulan bir kurumdur. Feminizm ile kadın bir nevi tanrılaştırıldı ve diğer yarısı olan erkek ile düşman haline getirildi. Ve bundan en büyük zararı da yine kadın gördü. Feminizm bir taraftan kadın hakları türküsünü çalarken diğer taraftan kadını muhtaç hale getirdi ve cinsel meta haline getirdi.

"Partner kavramıyla zina toplumu amaçlanıyor"

Partner kavramı ile karı koca kavramı lağvedilecek. Partner erkek erkeğe kadın kadına ilişkilerin de aynı zamanda önünü açacak olan kritik bir kavramdır. Dolayısıyla gerek evli gerek bekar kadınların veya eşcinsellerin bu kavram üzerinden kocasını aldatma ve kendi cinsiyle evlenmesinin önünü açacak olan kavramdır."

"Adalet hem kadın hem erkek için adalettir"

Herhangi bir delile başvurulmadan kadının doğru veya yalan beyanının esas alınmasıyla adaletin yara aldığını kaydeden Adnan Kalkan, şu ifadelerde bulundu:

"Adalet hem kadın hem erkek için adalettir. İnsan, insan olduğu için değerlidir. Kadının ya da erkeğin beyanının esas alınması adaleti kendi kılıcı ile kesmek anlamını taşır. Ne kadının ne de erkeğin beyanı esas alınamaz bunun yerine haklı olanın beyanı esas alınmalıdır.

"Kendi kanunlarımız ile aileyi ve kadını koruyabiliriz"

'Birlikte ve karşı psikolojisi' acizlik anlamına gelebilmektedir. 'Rağmen psikolojisi' ile kendi kanunlarımızı yaparak hem kadınlarımızı hem ailemizi hem de medeniyetimizi muhafaza edebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yönetimi bunu sağlayacak kuvvet ve kudrettedir.

"İstanbul Sözleşmesi, masum kavramlar arkasına saklanmış bir dinamittir"

İstanbul sözleşmesi her ne kadar ismi ile kadını korumaya çalışan bir sözleşme gibi görünse de belli başlı kavramlarla, koca yemek kazanının içine atılmış zehir misali bir sözleşmedir. Yani masum kavramlar arkasına gizlenmiş aileyi parçalayan dinamit misalidir.

"Yüzbinlerce insanın yuvası yıkıldı"

Her ne kadar o dönemde içeriği tam anlamıyla irdelenmese de yıkılan bunca yuva İstanbul sözleşmesinin ne şiddeti ne de aile yıkımını önleyemediği aşikârdır. Tam tersine yüzbinlerce insanın yuvası yıkıldı. Vaziyet daha kötüye gitmeden vazgeçmek gerek."

"İslam'a, gelenek ve göreneklerimize savaş açıldı"

Eşcinsel sapkınların sözleşmeyle dokunulmaz hale getirildiğini vurgulayan Kalkan, İslam'a ve milli değerlerimize savaş açıldığını belirterek "İstanbul Sözleşmesi ile dokunulamaz hale gelen LGBTİQ+ ahlak dışı pankartları açarak toplumsal ahlaka zarar vermekle birlikte din, gelenek, görenek gibi temel ananelerimize savaş açtı. En son Kabe'ye ve Boğaziçi'ne kadar uzandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: 15 Temmuz'daki gibi yanınızdayız

Türkiye'de topluma vurulan darbelerin bir vebali olduğunu belirten Kalkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunarak "Sayın Cumhurbaşkanımız! Siz ki Ayasofya Camii'ni açmaya muvaffak oldunuz. Neslimizi, medeniyetimizi ve ailemizi yıkımdan kurtararak bir neslin ihya ve inşası için İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenizi talep ediyoruz. Bu ümmet 15 Temmuz'da nasıl arkanızda durduysa bu gün de bu yıkım karşısında yanınızda duracaktır." diye konuştu.