Ülkemizde bir yandan aşılama bir yandan da salgınla mücadele devam ediyor. 1 Temmuz’da tüm yasakların kaldırılmasının ardından kısa bir süre sonra vakalarda ciddi artış yaşanmaya başladı. Bu sebeple milyonlar, yasakların kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. Bir sonraki toplantının 2 Ağustos’ta yapılması bekleniyordu ancak çıkan orman yangınları sebebiyle toplantı erteledi. Yeni haftada kabine toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdiye kadar toplantının gün ve saatine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısına ilişkin açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.