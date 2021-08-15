Kabil'e giren Taliban'dan yeni açıklama!

ABD'nin asker çekmeye başlamasının ardından Afganistan'da hızla ilerlemeye başlayan Taliban, başkent Kabil'in kapısına dayandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Taliban'ın Kabil'e her yönden girmeye başladığını söylerken, Taliban'dan yapılan açıklamada kente girilmeyeceği ve iktidarın devrinin bekleneceği belirtildi.

İçişleri Bakan vekili: Kabil'e saldırılmayacak

Afganistan İçişleri Bakan Vekili Abdül Sattar Mirzakval, "İktidar, bir geçiş hükümetine barışçıl şekilde devredilecek. Kabil'in güvenliğini güvenlik güçleri garanti altına alacak" dedi. Tolo ajansına konuşan Mirzakval, "Kabil'e saldırılmayacak" diye konuştu. AP ajansına konuşan bir yetkili ise Taliban müzakerecilerinin başkanlık sarayına iktidar devri için gitmekte olduğunu öne sürdü.

Taliban: Barışçıl geçişi bekliyoruz

Taliban sözcüsü Suheyl Şahin ise son olarak BBC'ye yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir iktidar geçişini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. "Birkaç gün içinde barışçıl geçiş istediklerini" söyleyen sözcü, Devlet Başkanı Eşref Gani ve diğer liderlere kendileriyle çalışma çağrısı yaptı. Şahin, 'tüm Afganların katılacağı, kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışında olduklarını' belirtti.

Kadın hakları hakkında açıklama

Taliban sözcüsü, "Kadın haklarına saygı göstereceğiz" derken, "Politikamız, bütün kadınların eğitime ve işe erişimi olması, hicab takması yönünde" ifadelerini kullandı. Sözcü, 'kadınların evden yalnız çıkmalarına izin verileceğini' belirtti.

"Medyada eleştiriye izin verilecek ama karakter suikastı yapılmamalı"

Şahin, medyanın herkesi eleştirmesine izin verileceğini ama 'karakter suikastı yapılmaması gerektiğini' söyledi. Taliban sözcüsü, idam, recm veya uzuv kesme gibi katı şeriat kurallarının uygulanmasının mahkemelere bırakılacağını belirtti.