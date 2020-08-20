Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim’de Turan Ordusu’nun kurulduğunu açıklayacağını paylaştı.

Beyaz Tv’de Ferda Yıldırım’ın sunduğu Her Açıdan programında konuşan stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin Türki ülkelerle birlikte ortak ordu kuracağını belirterek “Turan Ordusu yakın zamanda kurulacak. Bu artık hayal değil. İlmik ilmik işledik bu projeyi. Yani bunlar 1-2 günlük iş değil. Artık ilanın vakti geldi. Benim kesinlikle bir ümidim var. Sürprizi ağzımdan kaçırmayayım. 29 Ekim'de Turan Ordusu açıklanacak. Bu benim ümidimdir. Türk Birliği’nin açıklanması artık an meselesidir. Yani artık çok az zaman var” dedi.

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir açıklama yapan Kaan Sarıaydın, yine 29 Ekim'i işaret etmişti.