Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı esecek Japonya’da gerçekleştirilecek “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Lale’ Geleneği” sergisi tarih meraklılarına kapılarını açtı.

Japonya’da gerçekleştirilecek “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Lale’ Geleneği” sergisi tarih meraklılarına kapılarını açtı.

Japonya’da 20 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo Ulusal Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Lale’ Geleneği” sergisi Japonya Prensesi Akiko Mikasa ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen resepsiyonla kapılarını tarih ve sanat meraklılarına açtı. Japonya’nın kültür ve sanat çevrelerinden 500 dolayında ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyon ile açılan sergi, 14 Haziran-28 Temmuz tarihlerinde ise Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde meraklılarla buluşacak.



Hazine dairesinden nadide eserler

Eserlerin Topkapı Sarayı Müzesi’nden getirildiği etkinlikte, sarayın “Hazine Dairesi” bölümüne ait hançer, tuğ, taht, kaftan, seramikler ve vazolar gibi 173 nadide eser meraklıların beğenisine sunulacak.

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