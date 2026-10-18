Jan Rajnoch'tan Fenerbahçe - Slavia Prag tahmini: "Tahminim 1-1 beraberlik"

Bir dönem Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Adana Demirspor formalarını giyen eski Çek futbolcu Jan Rajnoch, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması için skor beklentisini "Tahminim 1-1 beraberlik" sözleriyle açıkladı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Rajnoch, iki ekibin de güçlü yönleri bulunduğunu ve sonucu küçük detayların belirleyeceğini düşündüğünü söyledi.

"Çok ilginç ve çekişmeli bir maç bekliyorum" diyen Rajnoch'a göre sahada iki farklı futbol felsefesi karşı karşıya gelecek. Eski savunmacı, Slavia'nın oyun tarzı net biçimde belirlenmiş, iyi organize olan, fiziksel açıdan güçlü ve her takım için zor bir rakip olduğunu; Fenerbahçe'nin ise bireysel anlamda büyük bir kaliteye sahip olduğunu ve geleneksel olarak sahasında güçlü oynadığını aktardı. Rajnoch'a göre sarı-lacivertlilerin kadrosunda maçın kaderini değiştirebilecek oyuncular var.

"Baskı altında sakin kalmak çok önemli olacak"

Fenerbahçe'nin Slavia'nın oyununa nasıl karşılık vermesi gerektiği sorusuna Rajnoch, Çek ekibinin en büyük gücünün oyun organizasyonu, yüksek tempo ve kolektif futbol anlayışı olduğu yanıtını verdi. Oyuncuların kendilerinden bekleneni çok iyi bildiğini ve yüksek tempoyu maç boyunca koruyabildiklerini söyledi.

Rajnoch, Fenerbahçe için baskıyı doğru şekilde karşılamanın, topu hızlı dolaştırmanın ve baskı altında sakin kalmanın çok önemli olacağını belirterek "Özellikle orta sahada, tehlikeli bölgelerde top kaybı yaparlarsa Slavia bunu anında cezalandırabilir" ifadesini kullandı. Maçta ön plana çıkabilecek isimler sorulduğunda ise Slavia'nın yalnızca tek bir oyuncuya bağlı bir takım olmadığını vurguladı. Fenerbahçe cephesinde hücum oyuncularının bireysel kalitesinin fark oluşturabileceğini söyleyen eski futbolcu, "Bu tür maçlarda tek bir özel hareket, her şeyi değiştirebilir" dedi.

"Türk taraftarlar gerçekten eşsiz bir atmosfer oluşturabiliyor"

Kadıköy'deki tribün desteğinin etkisini de değerlendiren Rajnoch, Türkiye'deki atmosferi deneyimlerinden iyi bildiğini anlattı. "Türk taraftarlar gerçekten eşsiz bir atmosfer oluşturabiliyor" diyen Rajnoch, Fenerbahçe stadının deplasman takımları üzerinde büyük baskı kurulan yerlerden biri olduğunu, bu desteğin ev sahibi oyunculara enerji verebileceği gibi onlar üzerinde ek bir baskı da oluşturabileceğini söyledi. Slavia'nın Avrupa kupalarında deneyimli bir takım olduğunu hatırlatan eski savunmacı, Çek ekibinin bu atmosferden çekineceğini düşünmediğini ekledi.

İki takımın da son oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmesinin motivasyona etkisi sorulduğunda Rajnoch, önemli olanın takımın bu sonuca verdiği tepki olduğunu dile getirdi: "Bazen bir mağlubiyet, takıma ekstra motivasyon bile sağlayabilir." Bu tür maçları yalnızca taktiğin ve bireysel kalitenin belirlemediğini söyleyen Rajnoch, baskıyı, duygularını ve zor anları daha iyi yöneten takımın önemli bir avantaja sahip olacağını kaydetti.

Çek disiplini ile Türk tutkusu

İki ülkenin futbol kültürlerini karşılaştıran Rajnoch, Türk futbolunun duygu, tutku ve büyük bir taraftar desteğiyle dolu olduğunu; Çek futbolunda ise taktiksel organizasyona, disipline ve takım oyununa daha fazla önem verildiğini anlattı. "İdeal olan, Çek futbolunun taktik disiplinini Türk futbolunun kreatifliği ve tutkusuyla birleştirmek olurdu" diye konuştu.

Türk futbolunun çok büyük potansiyeli olduğunu söyleyen Rajnoch'a göre Avrupa kupalarında uzun vadeli başarı için istikrar ve süreklilik gerekli; birkaç yıldız oyuncuyu transfer etmek tek başına yeterli değil. Eski futbolcu, kulüplerin net bir sportif felsefeye, güçlü altyapı sistemlerine ve teknik direktörlerine güven duymaya ihtiyacı olduğunu aktardı.

"Ankaragücü'nün kalbimde kesinlikle çok özel bir yeri var"

Türkiye'de forma giydiği üç kulüpten hangisinin kendisi için daha özel olduğu sorusuna Rajnoch, "Ankaragücü'nün kalbimde kesinlikle çok özel bir yeri var. Çünkü Türkiye maceram orada başladı" yanıtını verdi. O döneme dair güzel anıları bulunduğunu, ancak kulüpte yaşananların o dönemde aldığı sonuçtan dolayı hâlâ hayal kırıklığı hissettiğini söyledi. Sivasspor günlerini futbol anlamında başarılı bir dönem olarak hatırlayan Rajnoch, Adana Demirspor'daki deneyiminin ise umduğu kadar başarılı geçmediğini dile getirdi.

Türkiye'de kendisini en çok zorlayan hücum oyuncuları sorulduğunda Galatasaray'dan Milan Baros ile Fenerbahçe'den Alex'i hatırladığını söyledi. İkisinin de muazzam bireysel kaliteye ve tek bir özel hareketle maçın sonucunu değiştirebilme yeteneğine sahip olduğunu anlatan Rajnoch, bu isimlerin tek örnekler olmadığını, o dönemde Türk ligindeki hücum oyuncularının genel kalitesinin son derece yüksek olduğunu belirtti. Bir savunma oyuncusu olarak bu seviyedeki futbolculara karşı mücadele etmenin kendisi için harika bir deneyim olduğunu kaydetti.

Ankaragücü'nde oynarken Galatasaray'ın lig tarihindeki 3000. golünü rakip olarak kendi kalesine atması ve o dönem sosyal medyada formasının Galatasaray müzesine kaldırılması yönünde yapılan esprilere de değinen Rajnoch, olayı o dönemde pek komik bulmadığını, bugün ise gülüp geçebildiğini söyledi. Sözlerini "Belki de Galatasaray'ı arayıp formam için hala bir yerleri olup olmadığını sormalıyım" esprisiyle noktaladı.