İzmir'de dev 'yandaş' ihaleleri! Tunç Soyer’den 85 milyon TL'lik veda!

Konaklama ve konserlere harcadığı paralarla gündemden düşmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den otellere milyonluk veda. İzmir BB, Ocak ve Mart tarihleri arasında yaptığı konaklama ihalelerine tam 15 milyonluk harcama yapacak. Hangi otelde kaç kişinin konaklayacağına dair en ufak bir detay verilmedi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, partisi tarafından aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev süresi bitmeden İzmir’deki çeşitli otellere tam 15 milyonluk konaklama ihalesi verdi. Görev yaptığı süre boyunca konaklamaya milyonlarca lira bütçe ayıran Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, beş yıllık sürede sadece Efes Otel’e 20 milyon liralık ödeme yaptı.

İŞTE VEDA İHALELERİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İZFAŞ, çeşitli otellerden ‘Konaklama’ hizmetleri satın aldı. İZFAŞ’ın ‘Hizmet alımı’ usulüyle ihale verdiği oteller ve ihale tarihleri şunlar: 24 Ocak 2024 tarihinde İsmira Otel’e 1 milyon 839 bin lira, 25 Ocak 2024 tarihinde Swiss Otel’e 330 bin lira, 24 Ocak’ta Ramada Otel’e 1 milyon, 24 Ocak’ta Kaya Prestige Otel’e 2 milyon 717 bin, 24 Ocak’ta Marla Otel’e 627 bin lira, 24 Ocak’ta Kordon Çankaya Otel’e 3 milyon 223 bin, 30 Ocak’ta İzmir Palas Otele 1 milyon 245 bin, 8 Mart 2024 tarihinde Kaya Termal Otel’e 1 milyon 934 bin, 24 Ocak’ta En Otel’e 2 milyon 633 bin liralık ihaleler verildi. İhale bitim süresi 30 Nisan 2024 olarak belirlendi. Hangi otelde kaç kişinin konaklayacağı, hangi organizasyon kapsamında İzmir’e geleceğine yer verilmedi. Öte yandan İzmir Fuarı’nın 35 milyonluk görüntü ve ses sistemleri ihalesi de Vision Ses isimli firmaya verildi. Aynı ihale geçtiğimiz yıl 14 milyon liraya ihale edilmişti.

SWİSS OTEL’E 20 MİLYON!

Soyer’in başkanlık koltuğuna oturduğu süre boyunca Efes Otel’in sahibi olan Güzel Oteller Turizm şirketine konaklama bedeli olarak 20 milyon lira ödedi. Soyer’in başkanlık koltuğuna oturduğu yıl yani 2 Temmuz 2019’da ‘Otel konaklama hizmeti’ adı altında 436 bin 560 liralık hizmet alımı yapılmış. 3 Ocak 2020 tarihinde yine ‘konaklama hizmeti alımı’ adı altında 754 bin liralık hizmet alımı yapılıyor. 1 Ağustos 2021 tarihinde de 236 bin 800 liralık hizmet alımı yapılıyor. 9 Kasım 2021’de yine aynı başlıkla Efes Otel’e 1 milyon 556 bin liralık ödeme yapılıyor. 26 Ağustos 2022’de yapılan ihalenin bedeli tam 10 milyon 928 bin lira olmuş. Yapılacak olan işin süresi ise sadece bir ay. 14 Mart 2023 tarihinde 4 milyon 699 bin, aynı tarihte bu defa 350 bin liralık hizmet alımı daha yapılıyor. Son olarak 20 Nisan 2023 tarihinde 1 milyon 486 bin liralık hizmet alımı yapılarak toplamda 20 milyon liralık konaklama ödemesi yapılıyor.

KONAKLAMAYA 65 MİLYON HARCADI

Tunç Soyer’den önce başkanlık yapan Aziz Kocaoğlu’nun 15 yıl boyunca sadece 1 milyon 200 bin liralık konaklama ihalesi yaptığı görüldü. Soyer’in görev yaptığı beş yıllık süre içerisinde ‘Konaklama’ adı altında yaptığı ihalelerle 65 milyonluk bir harcamaya imza attı. Bu ihalelerin tamamında, hangi otelde kaç kişinin konakladığı ise ihale detaylarında belirtilmedi.

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