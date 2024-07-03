İZMİR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2013/82 (Bozma öncesi) Esas (2023/84 Bozma sonrası Esas)

KARAR NO : 2017/94 Karar

Mahkememizin 23/06/2017 tarih 2013/82 Esas, 2017/94 Karar sayılı ilamı temyiz edilmekle, Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 30/05/2022 tarih 2021/13187 esas 2022/5029 karar sayılı kararı ile;"...davacılar Yasemin Gürses vekili, Ferzan Girgin, Asuman Girgin Dayı vekili, Erdal Tunca ve arkadaşları vekili, Ayşe Uzunoğlu ve arkadaşları vekili, asli müdahiller Ayfer Şentürk vekili, Zeliha Biçer ve arkadaşları vekili, Hamit Erdem, Fatma Uzunoğlu ve arkadaşları vekili, dahili davalı Hatice Algül ve arkadaşları vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden REDDİNE ve davalı Orman İdaresi vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, " kararı verildiği,karar düzeltme talebi üzerine Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 23/11/2023 tarih 2023/3050 esas 2023/6157karar sayılı ilamı ile, "Yerinde olmayan ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (1086 sayılı Kanun) 440 ıncı maddesinde yazılı hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin REDDİNE" karar verildiği anlaşılmıştır.

Bozma üzerine dosyanın mahkememizin 2023/84 esas sırasına kaydedilmiş ve duruşması 18/07/2024 tarih 13:30'a bırakılmıştır.

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 23/11/2023 tarih 2023/3050 esas 2023/6157karar sayılı ilamı ve duruşma gün ve saatinin tüm aramalara rağmen adresi ve mirasçıları tespit olunamayan 47632350370 TC nolu Asli Müdahil EUGENİE LİPOVATZ ve mirasçılarına tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/05/2024

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Basın No: ILN02054868