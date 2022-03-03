Mübarek üç aylar 2 Şubat'ta başladı. 4 Mayıs Cuma günü ise şaban ayı başlayacak. 2 Nisan 2022'de ise ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayına kısa bir zaman kala ise vatandaşlar yaşadıkları illerdeki imsak ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, İzmir 2022 imsakiyesi belli oldu mu?

İzmir imsakiye 2022 Diyanet | 2022 İzmir imsak iftar vakitleri

2022 yılı imsakiyesi belli oldu. İzmir’de yaşayan vatandaşlar ilk sahurun saat kaça geldiğini, ilk iftar sofrasının saat kaçta kurulacağını araştırmaya başladı. 2 Nisan Cumartesi imsak saati 05.25 olarak açıklandı. İlk iftar ise 19.42'de yapılacak.