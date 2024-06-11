İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sn.Ahmet KULUNCAKLI

(T.C. 18779491578)

İlimiz SB. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyonda Hemşire olarak görev yapmakta iken, 375 sayılı KHK’nın geçici 35/B-9 maddesi uyarınca 29.07.2022 tarihinde kamu görevinden çıkarılmanıza ilişkin, 29.07.2022 tarih ve 15014 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2022/2102 Esasına kayden Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan davada;

“ … istinaf başvurusunun kabulüne, İzmir 4.İdare Mahkemesinin 15.05.2023 tarih ve E.2022/2102 K.2023/1052 sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline …” karar verildiğinden, hakkınızda alınan 29.07.2022 tarih ve 15014 sayılı görevden çıkarılmanıza ilişkin Makam onayı Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünün 20.02.2024 tarih ve 5095717 sayılı kararı ile iptal edilerek eski görevinize iadeniz gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Bakanlık Kararının tarafınıza tebliği ve göreve başlayış işlemlerinizin gerçekleşebilmesi adına sistemde kayıtlı adreslerinize bildirim yapılmıştır. Akabinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kayıtlı adreslerinize göreve başlayış işlemlerinizin için başvuru yapmanız gerektiği, başvuru yapmamanız durumunda müstafilik işlemlerininiz başlatılacağı bildirilmiş olmakla birlikte, size bildirim yapılması adına avukatınız Muhammet Fatih ÖZTÜRK’ün iş adresine bildirim yapılmıştır. İadeli-taahhütlü yapılan bildirimler neticesinde sistemde kayıtlı adreslerinizde bulunmadığınız, posta yolu ile gönderilen zarfların teslim alınmadığının tespit edilmesiyle birlikte, bu süre zarfında ne kurumunuza ne de İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatta bulunmadığınız anlaşılmıştır.

Bu itibarla bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içerisinde İzmir SB. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaparak başlayış işlemlerinizin sağlanması gerekmekte olup aksi halde müstafilik işleminin başlatılacağı, bu ilanen tebligatın son yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün sonunda muhatabına (Ahmet KULUNCAKLI) tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02046079

