İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile, satış bedelinin peşin veya 2886 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında ihale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi halinde satış bedelinin %25'inin peşin, kalan kısmının ise kanuni faizi ile birlikte 3 eşit taksitte ödenmesi suretiyle, 12.08.2026 Çarşamba günü Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe/İZMİR adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince gerçekleştirilecektir.

2- Satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlar;

SIRA NO İL/İLÇE MAHALLE ADA

PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 İzmir

Güzelbahçe Çamlı 2649/8 1.336,02 m² Arsa 21.000.000,00 TL 630.000,00 TL 11:30 2 İzmir

Güzelbahçe Çamlı 2649/9 1.336,02 m² Arsa 21.000.000,00 TL 630.000,00 TL 11:45 3 İzmir

Güzelbahçe Çamlı 2649/10 1.336,00 m² Arsa 21.000.000,00 TL 630.000,00 TL 12:00

SIRA NO MAH. ADA

PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI NİTELİĞİ ANA TAŞ. YÜZÖLÇÜMÜ ARSA PAYI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 Yelki 2138/10 Bodrum+Zemin+1.Kat 2 Nolu B.B. 159,69 m² Dubleks Mesken 622,50 m² 1/2 26.000.000,00 TL 780.000,00 TL 12:15

3-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler için;

a) Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

b) Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

c)Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınacaktır)

d) İmza Beyannamesi

Tüzel Kişiler için;

a) Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi (İhalenin yapılacağı yıl içinde alınacaktır)

b) Ticaret Sicil Gazeteleri (Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir olacaktır)

c) İmza Sirküleri

d) Nüfus Kayıt Örneği (Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri E-Devlet üzerinden alınacaktır)

e) Adli Sicil Belgesi (Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınacaktır)

Yukarıdaki belgelere ek olarak;

a) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri

b) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekâletname, imza beyannamesi, nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır) ileCumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi

c) İhale ilanından sonra Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

d) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

e) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

f) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb)

g) İmzalı Şartname

h) Teklif Mektubu (Kapalı bir zarf içinde ihale teklif dosyasına konulacaktır.) (İÇ ZARF)

i) Ortak girişimciler için ise her bir ortak için istenilen evraklara ek olarak noter onaylı “İş Ortaklığı Sözleşmesi veya Beyannamesi”

j)Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan istenilen evraklara ek olarak Dernek Kararı, Yetki Belgesi, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden alınacak kütük kaydı ve faal olduğunu gösterir belge

4-İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 12.08.2026 TARİH SAAT 10:30’a kadar, Atatürk Mahallesi, Kazım Dirik Caddesi No: 46 Güzelbahçe/İZMİR adresinde bulunan, Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Bu saate kadar ihale zarflarını vermeyenler ihaleye katılamazlar.

5- İhale doküman bedeli 2.000,00 TL (İkiBinTürkLirası)’dır. Doküman bedeli, Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İstekliler ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır. İhale şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesi kararda belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

7- İhale İlan bedelleri, İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarından binde 5,69 oranında damga vergisi, tapu devrine ilişkin tapu harcı, döner sermaye bedeli ve diğer yasal yükümlülükler istekli tarafından karşılanacaktır.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

Ayşe AKIN

Belediye Başkan V.

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Basın No: ILN02516414