İzmir büyükşehir belediye meclis üyeleri 2019 AK Parti CHP MHP İYİ Parti

31 Mart 2019 yerel seçimlere giren partiler belediye başkan adayları ve belediye meclis üye listesini 19 Şubat 2019 Salı saat 17:00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Nihat Zeybekçi ve Tunç Soyer’in yarıştığı İzmir Büyükşehir belediyesinde İzmir büyükşehir belediye meclis üyeleri merak edilmekte. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi belediye meclis üyeleri açıklandı mı? İşte İzmir büyükşehir belediye meclis üye listesi haberleri

İzmir'de, belediye meclis üyesi aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Millet İttifakı çatısı altında seçime girecek CHP ve İYİ Parti, adaylar için tek liste çıkardı. İzmir'de toplamda 780 meclis üyesi adaylarından bir kısmı, İYİ Partili isimlerden yazıldı. Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP'de de liste netleşti. MHP'den 131 isim listelerde yer aldı.

İzmir'de Millet İttifakı çatısı altında seçime giren CHP ile İYİ Parti, meclis üyesi adaylarını belirledi. İzmir genelinde toplam meclis üyesi adayı sayısı 780. Seçilecek olan üyelerden 183'ü, ilçelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de olacak. İzmir'de İYİ Parti'den bazı isimler, CHP listelerinde seçime girdi. Listenin çoğunluğunu ise CHP'nin adayları oluşturdu.

Güzelbahçe'de 13 kişilik asıl listenin başına, 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday listesinde 1. bölge 10'uncu sıradan yazılan ancak seçimi kazanamayan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde ise Güzelbahçe'den belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Avukat Nilay Kökkılıç yazıldı. Güzelbahçe listesinde, 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan, daha sonra istifa ederek CHP'ye geçen Gizem Albaş da yer aldı.

Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in, ilçenin belediye meclis üyesi aday listesini kendisinin belirlediğini söyleyerek, "Hiçbir ilçenin yetkisini almadı ama bizim ilçenin yetkisini aldı. İlçe başkanlığı olarak bizim dışımızda il başkanlığının yetki alarak oluşturduğu bir liste var. Bu noktada biz açıklanacak listeyi bekliyoruz. Bizim mutabakatımızın olmadığı bir liste" dedi.

AK Parti ile MHP tek listeyle seçimlere katılacak

CHP ve İYİ Parti gibi, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ile AK Parti de, meclis üyeliği adaylığında, seçime tek liste ile girme kararı aldı. Meclis listelerinde MHP'li 131 isim yer aldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Talimat genel merkezden geldi. Bizim kararımız değil. Genel merkezlerimizin talimatı doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Memnunuz, gayet iyi oldu. Güç birliğinin meclis üyeliklerine de yansıması doğru bir durum. Bir anormallik yok, gayet güzel oldu. Düzgün bir liste oldu" diye konuştu.

AK Parti ve MHP İzmir belediye meclis üyeleri listesi 2019

KARABAĞLAR MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Fikret Mısırlı, Alper Güldalı, Fırat Eroğlu, Derya Pala, Serap Eğce, Hüseyin Uzun, İbrahim Ulubaş, Faysal Acar, Adnan Yıldız, İsmet Soysal, Cengiz Aktaş, Dilan Aras.

Kontenjan

Ahmet Öziri, Kamuran Pehlivan, Remzi Dinç, Celal Özkan (MHP)

BAYRAKLI MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Özgür Hızal, Dilek Yıldız Büyükdağ, Osman Sağlam, Muhammed Şahin (MHP), Abdullah Aktaş, Mikail Bilici, Hayrullah Telli, Seyfettin Akbaş, Derviş Kabacık, Murat Pervane, Ahmet Öztep, Emre Demir, Aydın Koç, Orhan Temiz, Abdurrahim Erol, Elif Güney, Celattin İlter, Süleyman Aksoy, Rıza Urhan, Vedat Temel, (MHP), Reşit Çelik.

Kontenjan

Latif Aydemir, Çağlar Haspolat, Kaytun Tuncer, Sabri Çoru (MHP)

KONAK MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Hakan Yıldız, Hıdır Alptekin, İkbal Sezgin, Nurullah Arık, Ali Peynirci, İsmail Özen, Nazlı Kurt, Öztekin Tosun, Nurdan Metin, Emrah Erol, Ahmet Yeniçırak, Ramazan Demirel, Oğuz Sağıl, Ahmet Kartal, Halil Şerit, Ümit Aydın, Ömer Kalemci, Dilek Kaya, Mehmet Çelik, Mehmet Kapçı, Sema Kalburcu, Murat Mangül, Ercan Dam, Murat Narin, Mustafa Varankaya, Ali Hakan Kerci, Cihan Çalık, Arzu Sabıkma, Filiz Kuçlu, Serhat Gökhan Solak, Saffet Daştan, Sezai Gündoğdu, Hamit Yalçın.

BORNOVA MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Selma Kısa, Fatih Taştan, Hatice Yıldırım, Adem Kasacı, İsmail Sever, Sait Tatlı, Mehmet Turu, Cihan Dağlıer, Emin Turan, İsmail Bedir, Ethem Ok, Akın Dalgıç, Cesim Çelik, Veysel Ağlayan, Cihan Güzel, Bayram Süne, Süleyman Karaduman, Cengiz Baştürk, Murat ışıksoy, Rahime Dönmez, Cemil Koç, Ülkü Terzioğlu, Yusuf Topal, Fethi Özdemir, Özer Aydoğdu, Oktay Kırmızı, Ali Uylaş, Şennur Altın, Hasan Petek, Reyhan Ünalan, Şaban Mavi, Kıvanç Koştu, Gökhan Yorulmaz

ÇİĞLİ MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Hüsnü Boztepe, Abdullah Barkın Durmuş Çelebi, Özgür Kaner, Nedim Aslan, Mustafa Yıldız (MHP) Mecit Bozkurt, Sezgin Özgen, Şenol Malkoç, Harun Dursun, Mahmut Polat, Nadire Boyacıoğlu, Erdal Polat, Hacer Yedibaba, Hikmet Kaya, Muammer Özdemir, Celal Ovagül, Erdal Ertan, Seyfi Yıldırım, Yeter Gören, Sibel Tırpanoğlu, Sevim Çağan, Vahdettin Tural, Muammer Ertemiz, Cengiz Demirci, Zeki Ünsal, Emin Odacı, Mehmet Turgay Aslan, Bilal Çirkıs

TORBALI MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Özgür Erman Çağlar, Göksel Dinçer, Nurettin Albaş, İlknur Demirtaş, Zafer Uysal, Emin Karaman, Sedat Eren, Emre Tezcan, Necati Yün, Ali Rıza Çalışkan, Mustafa Tazefidan, Ali Yadık, Şenol Güler, Nurhan Ebren, Turgut Buluş, Ali Rıza Çolak, Ayhan Taşcan, Mustafa Kemal Eğim, Gülsen Acar Güldamlası, Çetin Onur, Süleyman Adanar, Murat Üzümcü, Talip Ateş, Gülfidan Çıplak, Seyhan Dağlı, Erdinç Kaplan, Mustafa Tunçay, Güngör Çetin

GAZİEMİR MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Selahattin Şahin, Ali Gönen, Ali Sorgun Özbalcı, Nuray Öztürk, Uğur İnan Atmaca, Ejder Öztop, Enver İşinibir, Oguz Seyran, Aydın Kemahlı, Tuğba Aksoy, Hülya Cici, Şerafettin Gücü, Rüştü Menekşe, Şehmuz Aslan, Arif Hepkavalalı, Yunus Keskin, Aydın Atasoy, Erdem Keskin, Mehmet Sait Sert, Kamil Gencer, Serhan Kaya, Süleyman Sırrı Yavaş, Zülfü Çetinkaya, Şükrü Gül, Engin İlter, Feride Kaya, Sinem Solmaz,Lütfi Yıldız

Kontenjan Meclis Aday Listesi

Metin Taşkın, Murat Koç, Murat Elçikoca

KEMALPAŞA MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Galip Atar, Okan Bildirici, Çile Özkul, Sedanur Özer (MHP), Canip Han (MHP), Mustafa Baş, Murat Dilek, Aydın Durak, Coşkun Kılıç, Burhan Aydın, Kerim Altın, Hakan Orhan, Taner Bilgin (MHP), Tuncel Çark, Necip Dumlu, Osman Cengiz, Muharrem Çilligöl, Abdullah Tamer, Yavuz Yılmaz, Enis Kırkkılıç

Kontenjan: Metin Yaşar, İzzet Güler, Şeyhmus Er

ÇEŞME MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Alpaslan Koparal, Hasan Karataş, Namık Kemal Aydoğdu, Hüseyin Özen, Kamil Ülgen, Nurol Geçer, Recep Çalı, Gülsüm Tekin, İlhami Kalyoncu, Rahmi Onur Kök, Koray Kadagan, Seyit Buğra Onur, Refik Özcan.

Kontenjan Adayları: Galip Uluçam, Yeşim Yüksel.

CHP Bayraklı meclis üyeleri

CHP Narlıdere meclis üyeleri 2019

CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri 2019

CHP İzmir Çeşme belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

CHP Narlıdere meclis üyeleri 2019