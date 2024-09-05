İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/301 Esas

KARAR NO : 2024/477

Davacı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

-3.781,64 TL'nin BİRGÖK TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA PAZARLAMA PETROL TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nden olmak üzere toplam 95.556,64TL'nin dava tarihi olan 07.07.2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 6.527,47-TL karar ve ilam harcı ile davacının muafiyeti nedeniyle başlangıçta alınmayan 80,70-TL başvuru harcı olmak üzere toplam 6.608,17-TLharcın; -261,52-TL'sinin Birgök Temizlik Hizmetleri Gıda Pazarlama Petrol Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi,'nden alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T göre hesaplanan 17.900,00-TL vekalet ücretinin;916,15-TL'sinin, -708,39-TL'sinin Birgök Temizlik Hizmetleri Gıda Pazarlama Petrol Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketinden alınarak,

4-Davacı tarafından yapılan; 2.000,00-TL bilirkişi ücreti, 5.096,00-TL tebligat, posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 7.096,00-TL yargılama giderinin kabul red oranı dikkate alınarak 6.210,19-TL lik kısmının ; -245,77-TL'sinin Birgök Temizlik Hizmetleri Gıda Pazarlama Petrol Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketinden alınarak davacıya verilmesine, miktar itibariyle kesin olmak üzere verilen kararın adresi bilinmeyen davalı BİRGÖK TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA PAZARLAMA PETROL TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02.09.2024

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Basın No: ILN02084738