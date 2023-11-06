İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2017/85 Esas KARAR NO : 2020/209



Davacı MEHMET ÖNAL aleyhine mahkememizde açılan Elatmanın Önlenmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Mahkememizce verilen kararın davalı hazine vekili ve bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2022/6213 Esas 2023/1358 karar sayılı 07/03/2023 tarihli ilamı ile hangi davalının hangi alana tecavüzde bulunduğu hüküm fıkrasında belirtilmeksizin infazda tereddüt oluşturacak şekilde infaz aşamasında kal masrafları konusunda karar verilmesi doğru görülmediğinden dolayı bozulmasına karar verilmiş olup, adresi bilinmeyen davalı Kemal AKBAŞ'a Yargıtay Bozma ilamının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/10/2023

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Basın No: ILN01924794