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Resmi İlanlar İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-04-14 00:00:00 -

İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2022/1750 Esas30/03/2023 İ L Â N D I R

Aşağıda açık kimliği bulunan Gaip Adayı YALÇIN KIRDAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/03/2023 GAİP
TC KİMLİK NO : 46588300880
ADI SOYADI : YALÇIN KIRDAN
BABA ADI : ŞÜKRÜ
ANA ADI : SARİYE
DOĞUM TARİHİ : 15/04/1947
DOĞUM YERİ : TARSUS
İKAMETGAH ADRESİ : Akıncılar Mah. Aydın Hatboyu Cad. No:324 İç Kapı No:3 Buca/ İZMİR

#ilangovtr

Basın No: ILN01813352