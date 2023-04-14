İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-04-14 00:00:00 -
İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2022/1750 Esas30/03/2023 İ L Â N D I R
Aşağıda açık kimliği bulunan Gaip Adayı YALÇIN KIRDAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/03/2023 GAİP
TC KİMLİK NO : 46588300880
ADI SOYADI : YALÇIN KIRDAN
BABA ADI : ŞÜKRÜ
ANA ADI : SARİYE
DOĞUM TARİHİ : 15/04/1947
DOĞUM YERİ : TARSUS
İKAMETGAH ADRESİ : Akıncılar Mah. Aydın Hatboyu Cad. No:324 İç Kapı No:3 Buca/ İZMİR
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Basın No: ILN01813352