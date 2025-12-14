İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



Mahkememizin 14/10/2025 tarih 2024/504 E. 2025/706 K. Sayılı kararı ile:

1-Osmaniyeili, Merkez ilçesi, Baş Mahallesi, cilt no:3, hane no:93, BSN:17'de nüfusa kayıtlı, Nusret ve Rafet 'dan olma, İzmir 20/07/1983 doğumlu, 24596109398 T.C. Kimlik numaralı davacı YASEMİN ARAÇ ile aynı yer BSN: 8'de nüfusa kayıtlı, Cemil ve Zeynep den olma, Osmaniye 03/04/1985 doğumlu 18278922504 TC kimlik numaralı davalı FATİH ARAÇ'in TMK'nın 166/1.maddeleri uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacı tarafından yapılan 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç, 1.470,00-TL tebligat gideri olmak üzere toplam; 2.282-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Dava, Adli Yardım talebi olduğundan 13.104,00-TL gazete ilam masrafının davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

4-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli karar harcı 615,40 TL olup, peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL karar ve ilam harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

5-Karar kesinleştiğinde kararın Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmesine karar verilmiş olup, verilen bu kararın adresi tespit edilemeyen, bilinen adresine tebligat yapılamayan davalı FATİH ARAÇ'a yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02359878