İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/104 KARAR NO : 2023/264

Davacı ŞAKİR PEK tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında davalı VAROL ŞEN'e usulüne uygun tebligat yapılamamış yapılan adres araştırmasında belirtilen adrese çıkarılan tebligat da bila tebliğ edildiğinden ; HÜKÜM :1-Davanın kabulüne, İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi, 10952 ada, 1 parsel, 13 no'lu bağımsız bölümün davalı borçlu Varol Şen tarafından, davalı Gülizar Yıldırım'a ilişkin 10/01/2022 ve 920 yevmiye sayılı tasarrufun TBK 19 maddesi gereğince muvazaa nedeniyle iptali ve davalı Varol Şen adına tapuya kayıt ve tesciline,

Davacıya, İİK 283 maddesi gereğince, İzmir 6. İcra Müdürlüğünün 2022/3764 E. Sayılı dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere haciz ve cebri satış yetkisi verilmesine,

2-Alınması gerekli 136.620,00 TL harçtan peşin alınan 853,88 TL ve ıslah edilen 33.202,00 TL olmak üzere toplam 34.055,88 TL harcın mahsubu ile bakiye 102.564,12‬ TL harcın davalılardan alınarak hazineye irat kaydına dair karar verilmiş olup DAVALI VAROL ŞEN 'E teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2024

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Basın No: ILN01993126