İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/665

KARAR NO : 2025/818

DAVALI : HASAN SARI - 133*******68

Adalet Mah. 1586/3 Sokak No:41 K:2 Bayraklı /İZMİR

Davacı Songül Arslan tarafından davalı Hasan Sarı aleyhine açılan Nafaka davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Hasan Sarı'ya davetiye tebliğ edilemediğinden ve başkaca adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 25.12.2025 tarihli gerekçeli kararı ile;

HÜKÜM :

Davanın kabulüne,

Müşterek çocuk için Aydın 2. Aile Mahkemesinin 2020/374 Esas 2022/220 Karar sayılı kararı ile belirlenmiş olan iştirak nafakası miktarının dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 4.000 TL'na yükseltilmesine,

Müşterek çocuk için tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 4.000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Alınması gereken harçların mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davalıdan alınıp hazineye irad kaydına,

Davacı tarafça yapılan toplam 1.730,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Adli yardım kararı gereğince; suçüstü ödeneğinden karşılanan basın ilan ücreti olan 17.064,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp hazineye irad kaydına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 22.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair davacı, davacı vekili ve davalının yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, adresi tespit edilemeyen davalı Hasan Sarı'ya gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır. 18.03.2026

